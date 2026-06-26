Οριστικό φινάλε για το Buongiorno: Το συγκινητικό αντίο της Φαίης Σκορδά – “Θα κλείσω με ένα χαμόγελο”

Με ένα τεράστιο “ευχαριστώ” προς τους τηλεθεατές και όλους τους συνεργάτες της έκλεισε η Φαία Σκορδά την τελευταία εκπομπή του «Buongiorno» στο MEGA.

Η γνωστή παρουσίαστρια αναγνωρίζοντας αρχικά τη στήριξη του κοινού ευχαρίστησε όσους εργάστηκαν για την εκπομπή μπροστά και πίσω από τις κάμερες.

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«Όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Κάθε σεζόν που τελειώνει αποχαιρετάμε το κοινό. Φέτος λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσω από τους τηλεθεατές. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς που μας βάλατε στο σπίτι σας και κάναμε παρέα. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλη την ομάδα πίσω από τις κάμερες, τους τεχνικούς μας, όλα τα τμήματα του MEGA που ήταν δίπλα μας και ξέρω ότι έχετε πάντα ένα καλό λόγο να πείτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς, την ομάδα μας τη συντακτική, τον πρώτο όροφο που είναι και το κοντρόλ», είπε αρχικά η Φαίη Σκορδά.

Και συμπλήρωσε: «Εδώ σας ευχαριστώ έναν προς έναν ξεχωριστά. Έχουμε συναντηθεί στο παρελθόν πάρα πολλές φορές και ίσως να συναντηθούμε και μελλοντικά. Ευχαριστώ πολύ και τον πρόεδρο, Βαγγέλη Μαρινάκη για τη στήριξη και την πολύ όμορφη συνεργασία».

«Υποσχέθηκα ότι θα κλείσω την εκπομπή με ένα πολύ ωραίο χαμόγελο γιατί ξέρω ότι όσοι μας παρακολουθείται παίρνατε μια αίσθηση παρέας από την εκπομπή. Δεν χρειάζεται να επιβαρύνουμε περισσότερο τον κόσμος. Εμείς θέλουμε να περάσετε ένα υπέροχο καλοκαίρι. Σας αγαπώ όλους. Γεια σας και χαρά σας», κατέληξε η γνωστή παρουσιάστρια.

Στο πλατό βρέθηκαν οι συνεργάτες της εκπομπής, μεταξύ των οποίων ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, η Κατερίνα Ζαρίφη, ο Ανδρέας Μικρούτσικος, η Νάνσυ Νικολαΐδου, η Ευάννα Ζουμπούρογλου, ο Άρης Καβατζίκης και ο Ιάσονας Τσόλης, οι οποίοι αποχαιρέτησαν τη σεζόν με λόγια αγάπης και αναγνώρισης για τη συνεργασία τους.

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν και η στιγμή που ο Ανδρέας Μικρούτσικος πήρε τον λόγο, εκφράζοντας δημόσια την εκτίμησή του προς τη Φαίη Σκορδά, τονίζοντας πως, παρά τη θεματολογία της εκπομπής, η ίδια δεν επέλεξε ποτέ να τα προσεγγίσει με κιτρινισμό, αλλά με σεβασμό και ισορροπία, γεγονός που τη χαρακτήρισε καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

«Έχουμε συνηθίσει σε πράγματα που μας κάνουν να λυπόμαστε, να αναθεωρούμε αλλά έτσι είναι τα media… Θέλω να σε ευχαριστήσω γιατί είσαι φίλη καρδιάς, ήσουν πάντα εκεί στα δύσκολα, όχι στην τηλεόραση αλλά και στη ζωή μου, είσαι ένας άνθρωπος που έχω εμπιστευτεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια» είπε μεταξύ άλλων ο επί πολλά χρόνια συνεργάτης της Φαίης Σκοδρά, Άρης Καβατζίκης.