«Στο Παρά Πέντε»: Η συγκινητική επιστροφή των πρωταγωνιστών που «έριξε» το X

Τα capital controls και ο εγγονός της Ζουμπουλίας

«Στο Παρά Πέντε»: Η συγκινητική επιστροφή των πρωταγωνιστών που «έριξε» το X
DEBATER NEWSROOM

Συγκινητική ήταν η επιστροφή των πρωταγωνιστών της θρυλικής σειράς «Στο Παρά Πέντε» 20 χρόνια μετά το βράδυ της Τρίτης 23/12.

Ο Σπύρος, ο Φώτης, η Ζουμπουλία, η Ντάλια, η Αγγέλα αλλά και οι υπόλοιποι ηθοποιοί ήταν εκεί προκειμένου να αναφερθούν σε όσα έζησαν αλλά και την προσμονή που είχαν για ένα reunion, το οποίο τελικά προβλήθηκε στο MEGA.

Παράλληλα, προβλήθηκαν και κάποιες σκηνές που έγραψε ουσιαστικά ο κόσμος όπως τον τρόπο που αντιμετώπισε η Ντάλια (Σμαράγδα Καρύδη) την εποχή των capital controls.

Όπως ήταν αναμενόμενο το X (πρώην Twitter) πήρε «φωτιά», με τις viral αναρτήσεις να «δίνουν και να παίρνουν».

