«Στο Παρά Πέντε»: Η συγκινητική επιστροφή των πρωταγωνιστών που «έριξε» το X

Συγκινητική ήταν η επιστροφή των πρωταγωνιστών της θρυλικής σειράς «Στο Παρά Πέντε» 20 χρόνια μετά το βράδυ της Τρίτης 23/12.

Ο Σπύρος, ο Φώτης, η Ζουμπουλία, η Ντάλια, η Αγγέλα αλλά και οι υπόλοιποι ηθοποιοί ήταν εκεί προκειμένου να αναφερθούν σε όσα έζησαν αλλά και την προσμονή που είχαν για ένα reunion, το οποίο τελικά προβλήθηκε στο MEGA.

Παράλληλα, προβλήθηκαν και κάποιες σκηνές που έγραψε ουσιαστικά ο κόσμος όπως τον τρόπο που αντιμετώπισε η Ντάλια (Σμαράγδα Καρύδη) την εποχή των capital controls.

Όπως ήταν αναμενόμενο το X (πρώην Twitter) πήρε «φωτιά», με τις viral αναρτήσεις να «δίνουν και να παίρνουν».

Η πιο άρτια κωμωδία από όλες τις απόψεις. Χαρακτήρες που αγαπήσαμε και θα αγαπάμε για πάντα. Πόσο συγκινητικό να τους βλέπουμε ξανά μαζί μετά από τόσα χρόνια.♥️#StoParaPente20 pic.twitter.com/qZCJ1OEuK5 December 23, 2025

#stoparapente20 Δείτε πώς είναι σήμερα ο εγγονός της Ζουμπουλίας11!!1 pic.twitter.com/8poRBanrrV— κολλητούλα (@aka__vera) December 23, 2025

Παίζουν όλοι σαν να μην πέρασε μια μέρα!! Απίστευτο! #StoParaPente20 pic.twitter.com/Dl1tPlsHmp— Papahlia (@papahlia) December 23, 2025