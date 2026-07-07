Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας για τη συνεργασία του με την Ιωάννα Μαλέσκου – “Δεν ταιριάξαμε”

Για τη συνεργασία του με την Ιωάννα Μαλέσκου μίλησε το πρωί της Τρίτης 7/7 ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, λίγες ημέρες μετά το φινάλε της εκπομπής τους «Ραντεβού το ΣΚ».

Σε συνέντευξή του στο «Νωρίς Νωρίς» της ΕΡΤ ο παρουσιαστής είπε στη Μαρία Ηλιάκη ότι «αυτές τις μέρες θα μάθουμε για την επόμενη σεζόν. Εγώ έχω μια συμφωνία με το κανάλι και έχουμε πει να κάνουμε αρκετά πράγματα. Τώρα, από εκεί και πέρα, περιμένω πού θα κάτσει η μπίλια».

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«Έκανα το ταμείο της σεζόν και είναι θετικό. Για μένα ήταν η πρώτη χρονιά που μια ολόκληρη σεζόν έκανα μια εκπομπή όπως την ήθελα, σχεδόν, όπως ήταν ήθελα όμως. Δηλαδή, είχα τον πρώτο λόγο… Ήταν σημαντικό, πολύ διδακτικό, πολλά μαθήματα. Είναι αλλιώς να είσαι σε μια παρέα και αλλιώς να έχεις την ευθύνη και την επιμέλεια.

Πολλά δεν θα τα έκανα ξανά έτσι, οπότε ήταν και μια εμπειρία για το τι να αποφύγω, σε πρακτικό επίπεδο. Τα καλύτερα μαθήματα τα παίρνεις από τα λάθη που κάνεις. Έκανα λάθη, σε πρόσωπα έπεσα έξω και σε προσδοκίες από άλλα πρόσωπα έπεσα έξω. Αλλά επειδή θέλω να κρατάω τα καλά, είμαι χαρούμενος. Κανείς δεν ξέρει τι θα κάνουμε του χρόνου, είναι ρευστά τα πράγματα» σημείωσε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «οι περισσότερες φορές που δεν πέρασα καλά ήταν φέτος! Φέτος, επειδή είχα και την ευθύνη, είχα και τα πιο πολλά πράγματα που θα διέγραφα. Όχι ότι δεν πέρασα καλά. Πέρασα πολύ ωραία και είμαι ευγνώμων, απλά αν έπρεπε να βγάλω μερικά κουτάκια, φέτος ήταν τα πιο πολλά. Δεν ταιριάξαμε! Προφανώς και συμβαίνουν αυτά και θα ξανασυμβούν.

Εγώ, όμως, δεν μετανιώνω γι’ αυτή την επιλογή που έκανα. Το σκέφτηκα, το συμφωνήσαμε, έγινε… Όλα καλά, προχωράμε! Όλα καλά! Πόσες φορές συμβαίνει να κάνεις μια συνεργασία που δεν θα σου βγει; Εγώ, στο τέλος που την αγκάλιασα, το ένιωθα και εύχομαι πραγματικά ό,τι κάνει από εδώ και πέρα να είναι καλό και επιτυχημένο… Πάμε παρακάτω!».