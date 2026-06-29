Ξανά εκτός εκπομπής η Ανθή Βούλγαρη – “Ήταν πολύ ξαφνικό”, τι αποκάλυψε ο Χασαπόπουλος

Χωρίς την Ανθή Βούλγαρη έκανε σήμερα Δευτέρα 29/6 την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, ο οποίος εξήγησε τον λόγο.

«Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, 5:47 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα να έχουμε, Δευτέρα πρωί παρακαλώ. Τελευταίες μέρες, σήμερα είναι 29 Ιουνίου, προτελευταία μέρα του Ιουνίου και πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου είμαστε. Μην το ξεχνάτε αυτό. Τέλειωσε ο Ιούνιος και πάμε τώρα για τον Ιούλιο ωραία-ωραία, με ωραίες θερμοκρασίες παρακαλώ, 34-35 βαθμούς», είπε στην αρχή της εκπομπής ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και πρόσθεσε:

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«Εδώ είμαστε, από τις 6 παρά τέταρτο μέχρι τις 9 και τέταρτο να σας κρατήσουμε συντροφιά και όλη η αυλή μας έτσι να γεμίσει και με εσάς που καθόμαστε παρέα αυτά τα πρωινά. Όπως βλέπετε, το καθισματάκι εδώ πέρα υπάρχει, το σκαμπουδάκι. Η κυρία Βούλγαρη λείπει».

«Λείπει γιατί, η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι αυτό με τις ιώσεις με τα παιδιά δεν παλεύεται. Και χθες ήταν πολύ ξαφνικό. Να ευχηθούμε περαστικά και στην Ανθή μας και στο μικρό της. Αυτός είναι ο λόγος που δεν είναι εδώ μαζί μας σήμερα. Και νομίζω ότι είναι από αυτές, ξέρετε τώρα, με τους πυρετούς και τις ιώσεις που κρατάει μία μέρα. Αύριο φαντάζομαι θα είναι εδώ πέρα», είπε ακόμα ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής στέλνοντας τις ευχές του για ταχεία ανάρρωση στην Ανθή Βούλγαρη.