Νάνσυ Ζαμπέτογλου – Θανάσης Αναγνωστόπουλος: Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ του νέου μαγκαζίνο του ΣΚΑΪ (βίντεο)

Στον ΣΚΑΪ επέστρεψαν η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, που τη νέα σεζόν θα παρουσιάζουν ένα νέο μαγκαζίνο.

Το πρώτο επίσημο τρέιλερ της νέας εκπομπής βρίσκεται ήδη στον αέρα του ΣΚΑΪ, δίνοντας μια πρώτη γεύση για όσα ετοιμάζουν οι έμπειροι παρουσιαστές.

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Προς το παρόν, ο τίτλος της εκπομπής τους παραμένει μυστικό, κάτι που αναμένεται να μάθουμε στο άμεσο μέλλον. Βέβαια, όπως άφησε να εννοηθεί ο ΣΚΑΪ στο δελτίο τύπου, ο τίτλος θα περιλαμβάνεται η λέξη «Studio».

Αυτό που ξέρουμε, όμως, είναι πως η εκπομπή θα προβάλλεται καθημερινά 15.00 – 18.00 και η πρεμιέρα προγραμματίζεται για τις 31/8.

Το απόγευμα της Δευτέρας 6/7, ο ΣΚΑΪ με μια μακροσκελή ανακοίνωση καλοσώρισε στο δυναμικό του τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ:

Ο ΣΚΑΪ με μεγάλη χαρά ανακοινώνει τη νέα συνεργασία του με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Δυναμικοί και αυθεντικοί, άμεσοι και οικείοι, οι δύο δημοσιογράφοι έχουν χτίσει μια στενή σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό. Μια σχέση που βασίζεται στη δύναμη της ουσιαστικής συζήτησης και στην θεματολογία που αφορά όλους.

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Η Νάνσυ και ο Θανάσης έρχονται στον ΣΚΑΪ με τους αγαπημένους συνεργάτες τους. Τους ανθρώπους που βρίσκονται μπροστά και πίσω από τις κάμερες και που, με τη γνώση, το ταλέντο, τη δημιουργικότητα και την αυθεντικότητά τους, έχουν αποκτήσει τη δική τους ξεχωριστή σχέση με τους τηλεθεατές.

Όλοι μαζί θα ενισχύσουν το νέο πρόγραμμα του σταθμού με ένα ξεχωριστό, ποιοτικό μαγκαζίνο. Μια εκπομπή με ενδιαφέροντα θέματα, ανθρώπους που έχουν πολλά να πουν, χρήσιμες προτάσεις, θετική ενέργεια και χαμόγελο.

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Ο ΣΚΑΪ τους καλωσορίζει και τους εύχεται κάθε επιτυχία στο καινούργιο τους studio.