Νάνσυ Ζαμπέτογλου – Θανάσης Αναγνωστόπουλος: Κι επίσημα στον ΣΚΑΪ!

Με μία μακροσκελή ανακοίνωση το απόγευμα της Δευτέρας (06.07) ο ΣΚΑΪ καλοσώρισε στο δυναμικό του τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Το επιτυχημένο δίδυμο επιστρέφει στο κανάλι που πρωτοξεκίνησε και όπως μαρτυρά η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού θα έχει μαζί του και όλη την ομάδα που συνετέλεσε στην επιτυχία της εκπομπής.

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Μάλιστα, όπως εύστοχα αφήνει να εννοηθεί το δελτίο τύπου του σταθμού στον τίτλο της νέας εκπομπής θα περιλαμβάνεται η λέξη «Studio».

Υπενθυμίζεται ότι η εκπομπή θα προβάλλεται καθημερινά 15.00 – 18.00, ενώ η πρεμιέρα προγραμματίζεται για τις 31/8.

Η επίσημη ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

Ο ΣΚΑΪ με μεγάλη χαρά ανακοινώνει τη νέα συνεργασία του με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Δυναμικοί και αυθεντικοί, άμεσοι και οικείοι, οι δύο δημοσιογράφοι έχουν χτίσει μια στενή σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό. Μια σχέση που βασίζεται στη δύναμη της ουσιαστικής συζήτησης και στην θεματολογία που αφορά όλους.

Η Νάνσυ και ο Θανάσης έρχονται στον ΣΚΑΪ με τους αγαπημένους συνεργάτες τους. Τους ανθρώπους που βρίσκονται μπροστά και πίσω από τις κάμερες και που, με τη γνώση, το ταλέντο, τη δημιουργικότητα και την αυθεντικότητά τους, έχουν αποκτήσει τη δική τους ξεχωριστή σχέση με τους τηλεθεατές.

Όλοι μαζί θα ενισχύσουν το νέο πρόγραμμα του σταθμού με ένα ξεχωριστό, ποιοτικό μαγκαζίνο. Μια εκπομπή με ενδιαφέροντα θέματα, ανθρώπους που έχουν πολλά να πουν, χρήσιμες προτάσεις, θετική ενέργεια και χαμόγελο.

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Ο ΣΚΑΪ τους καλωσορίζει και τους εύχεται κάθε επιτυχία στο καινούργιο τους studio.