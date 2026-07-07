Το μήνυμα τηλεθεάτριας που έκανε έξαλλη την Ανθή Βούλγαρη – Ξέσπασε on air (βίντεο)

Από τα… ρούχα της βγήκε το πρωί της Τρίτης 7/7 η Ανθή Βούλγαρη, ύστερα από ένα μήνυμα που έλαβε από γυναίκα κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Κοινωνία ώρα Mega».

Αυτό που διάβασε την έκανε έξαλλη, με αποτέλεσμα η παρουσιάστρια να θελήσει να απαντήσει και μάλιστα σε έντονο ύφος.

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«Επειδή είμαι μάνα, δεν σημαίνει ότι δεν ενημερώνομαι και ότι δεν δουλεύω. Αυτό είναι πολύ κακό να το λέτε σε μια μαμά ή σε έναν μπαμπά. Κι επίσης, ότι δεν προλαβαίνω να δω εγώ, δόξα τω θεώ έχουμε τόσο καλή ομάδα που μας ενημερώνουν και το ξημέρωμα και το βράδυ αργά» ανέφερε η Ανθή Βούλγαρη και πρόσθεσε:

«Το να λέω την άποψή μου δεν θα μου το στερήσει κανείς, ακόμα κι αν είμαι μάνα. Εντάξει; Συνεννοηθήκαμε, κυρία Σοφία μου; Και είναι πολύ κακό να το λέει μια γυναίκα προς μία άλλη γυναίκα. Είναι πάρα πολύ κακό και πολύ επίκινδυνο σε κάποιες φάσεις».

Δείτε το βίντεο με το ξέσπασμα της Ανθής Βούλγαρη: