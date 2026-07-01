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Σίσσυ Χρηστίδου: Η ανάρτηση από την επίσημη φωτογράφιση του MEGA και το θρίλερ για τη νέα σεζόν

Σε ποια ζώνη θα τη βλέπουμε;

Σίσσυ Χρηστίδου: Η ανάρτηση από την επίσημη φωτογράφιση του MEGA και το θρίλερ για τη νέα σεζόν
@sissychristidou / Instagram
DEBATER NEWSROOM

Έντονο παρασκήνιο και διεργασίες για τη διαμόρφωση του προγράμματος της νέας τηλεοπτικής σεζόν επικρατούν στους διαδρόμους του MEGA, με τη Σίσσυ Χρηστίδου να πυροδοτεί τις συζητήσεις μέσω μιας αποκαλυπτικής ανάρτησης στα social media από επίσημη φωτογράφιση του σταθμού.

Η παρουσιάστρια, η οποία ηγούνταν της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» τα Σαββατοκύριακα, βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των σεναρίων για τη ζώνη και τον ρόλο που θα αναλάβει από το φθινόπωρο.

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Η κίνηση αυτή αποκτά βαρύνουσα σημασία, δεδομένου ότι η καθημερινή πρωινή ζώνη του καναλιού παραμένει κενή, μετά την ολοκλήρωση της εκπομπής «Buongiorno» με τη Φαίη Σκορδά την Παρασκευή 26 Ιουνίου.

Φωτογραφία
Φωτογραφία

Τα σενάρια για τη νέα σεζόν

Αν και το MEGA δεν έχει προχωρήσει σε επίσημες ανακοινώσεις, η Σίσσυ Χρηστίδου προβάλλει ως το επικρατέστερο όνομα για τη μετακίνηση από το Σαββατοκύριακο στο καθημερινό πρόγραμμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το προηγούμενο διάστημα η διοίκηση του σταθμού είχε εξετάσει διάφορα εναλλακτικά πλάνα για τη συγκεκριμένη ζώνη.

Στο τραπέζι είχε πέσει η προοπτική αξιοποίησης της Ανθής Βούλγαρη, λόγω της επικείμενης προεκλογικής επικαιρότητας και της ανάγκης για ενίσχυση του ενημερωτικού προφίλ της ζώνης

Οι φήμες που ήθελαν τη Νατάσα Γιάμαλη να διεκδικεί τη θέση δεν επιβεβαιώθηκαν, καθώς η περίπτωσή της δεν εξετάστηκε ποτέ σοβαρά από τον σταθμό.

Η έναρξη των επίσημων φωτογραφίσεων πιστοποιεί ότι οι οριστικές αποφάσεις έχουν ήδη ληφθεί από τα στελέχη του MEGA, με το τηλεοπτικό τοπίο να αναμένεται να ξεκαθαρίσει πλήρως μέσω επίσημων ανακοινώσεων τα επόμενα εικοσιτετράωρα.

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