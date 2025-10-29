Αυλαία έριξαν χθες, Τρίτη 28 Οκτωβρίου, οι «Σέρρες» του Γιώργου Καπουτζίδη στον ΑΝΤ1, ολοκληρώνοντας τον 2ο κύκλο τους. Το τελευταίο επεισόδιο της αγαπημένης σειράς, που καθήλωσε τους τηλεθεατές με τη νέα, συγκινητική αρχή του Οδυσσέα, έδωσε την τελευταία του μάχη στη ζώνη prime time, απέναντι σε ισχυρό ανταγωνισμό.

Παρά το θερμό κλίμα που δημιούργησε το φινάλε στα social media, η σειρά δεν κατάφερε να σημειώσει υψηλά ποσοστά τηλεθέασης. Οι «Σέρρες» περιορίστηκαν σε μονοψήφια νούμερα, μένοντας πίσω από τον κύριο ανταγωνισμό.

Στο Δυναμικό Κοινό (18-54), η σειρά κατέγραψε μέσο όρο 8,9% .

(18-54), η σειρά κατέγραψε μέσο όρο . Στο Γενικό Σύνολο, το ποσοστό διαμορφώθηκε στο 8,5%.

Η χαμηλή επίδοση αποδίδεται κυρίως στον σκληρό ανταγωνισμό της βραδιάς. Απέναντι στη σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη βρέθηκαν μεγάλες παραγωγές, οι οποίες σημείωσαν πολύ υψηλότερα νούμερα.

Αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Porto Leone – 13,8%

Άγιος Έρωτας – 13%

Grand Hotel – 10,8%

Hotel Elvira – 10,4%

Σέρρες – 8,9%

The Wall – 8,9%

Γη της Ελιάς – 8,5%

Φάρμα – 8,3%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Άγιος Έρωτας – 19,1%

Porto Leone – 16,6%

Γη της Ελιάς – 16,2%

Grand Hotel – 15,7%

Σέρρες – 8,5%

Hotel Elvira – 8,2%

Φάρμα – 7,8%

The Wall – 7,3%