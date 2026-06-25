Έξαλλος ο Λιάγκας: “Η τηλεόραση μειώνεται – Κόβονται εκπομπές και δεν αντικαθίστανται”

Τη θέση του σχετικά με τις δηλώσεις του Κωνσταντίνου Βασάλου σχετικά με το αν υποτιμούν οι άνθρωποι της τηλεόρασης όσους κάνουν εκπομπές στο Youtube ξεκαθάρισε ο Γιώργος Λιάγκας.

Το πρωί της Πέμπτης 25/6, μέσα από την εκπομπή του “Το Πρωινό” στον ΑΝΤ1 ο γνωστός παρουσιαστής δεν παρέλειψε να σχολιάσει και τις εξελίξεις στο τηλεοπτικό τοπίο, μετά και το αιφνιδιαστικό κόψιμο της εκπομπής της πρώην συζύγου του Φαίης Σκορδά στο Mega.

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“Θέλω να πω κάτι. Στο κομμάτι που θεωρώ τελικά, έτσι, και το παίρνω εγωιστικά πάνω μου, ε κάτι έχω κάνει, έχω κάνει τελικά. Έχω, έχετε διαστρέψει όλοι τα λόγια μου. Όλοι, όλοι, όλοι, όλοι. Ο Fipster, ο Βασάλος, όλοι όσοι κάνετε YouTube και βιντεάκια, έχετε διαστρέψει τα λόγια μου. Τα οποία δεν τα παίρνω πίσω και τα εννοώ” σημείωσε ο Γιώργος Λιάγκας και συνέχισε:

“Ποτέ δεν είπα ότι είμαι εναντίον του YouTube, των podcast, των vidcast και τα λοιπά. Ποτέ! Ποτέ! Είπα είμαι εναντίον της προχειράντζας. Αν τώρα βγαίνετε όλοι και για να απολογηθείτε σε μένα, κακώς, δεν πρέπει, αλλά και λέτε “εγώ βγάζω και βάζω απ’ την τσέπη μου 600€ να κάνω”, καλώς σας έχω κάνει, γιατί βγάζετε λεφτά και δουλεύει κόσμος. Από το κινητό, μηδέν ευρώ, τραβάω βίντεο και το ανεβάζω και έχω clicks, αυτό εγώ, ο mainstream της τηλεόρασης, ενός μέσου που πεθαίνει και θέλω, επειδή είμαι 30 χρόνια στο μέσο αυτό, το αγαπάω πάρα πολύ, πολύ, να του δώσω το φιλί της ζωής και να μείνει κι άλλα 100 χρόνια, θα το πολεμάω. Αυτό θα πολεμάω”.

“Δεν πολεμάω ούτε τους influencer, ούτε τους YouTuber, εννοείται δεν τους πολεμάω, ούτε έχω καμία κόντρα. Πολεμάω τη φτήνια. Η φτήνια μπορεί να υπάρχει και στην τηλεόραση, και αυτό το πολεμάω. Όπου υπάρχει φτήνια και ο κόσμος χάνει τη δουλειά του, το πολεμάω! Και ποτέ δεν είπα, το διαστρέψατε, ότι ο Fipster έδιωξε κόσμο από την εκπομπή, ποτέ! Είπα η νοοτροπία” διευκρίνισε.

Επίσης, ο γνωστός παρουσιαστής είπε: “Βλέπετε ότι μειώνεται η τηλεόραση; Ηλίθιοι είμαστε; Δεν βλέπετε τι γίνεται γύρω γύρω; Κόβονται εκπομπές και δεν αντικαθίστανται. Μειώνεται η τηλεόραση λοιπόν. Πάμε παρακάτω. Δεν είπα ότι ο Fipster μείωσε την τηλεόραση. Είπα ότι από τη στιγμή που πάει εκεί η διαφήμιση, μοιραία το κόστος της τηλεόρασης μικραίνει. Φυσιολογικό είναι. Άρα λοιπόν τι είπα; Από τη στιγμή που πάει, που πάει εκεί, ας γίνονται πιο ακριβές παραγωγές να δουλεύει κόσμος εκεί. Τόσο κακό είναι; Τόσο σας πείραξε πολύ αυτό; Έλα τώρα, δηλαδή ξαφνικά, βρήκαμε μια… μια βλακεία, πάμε να διαστρέψουμε αυτά που λέει ο Λιάγκας για να κάνουμε…”.

Δείτε τις δηλώσεις του Κωνσταντίνου Βασάλου: