Ποσειδώνας Γιαννόπουλος: Η αλήθεια για την αποχώρησή του από το “Πρωινό” – “Δεν θα μπορούσα να λειτουργήσω έτσι”

Στον πραγματικό λόγο που τον οδήγησε στην απόφαση να αποχωρήσει από την εκπομπή “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1 αναφέρθηκε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος.

Σε συνέντευξή του στο “Happy Day” του Alpha, ο ραδιοφωνικός παραγωγός αποκάλυψε για πρώτη φορά την αιτία που τον οδήγησε να αφήσει την πρωινή εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα.

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“Το πρωινό ξύπνημα ήταν ο λόγος κατά ένα εβδομήντα τοις εκατό. Υπάρχει όμως και ένα τριάντα τοις εκατό, το οποίο το αποκαλύπτω τώρα που είναι τέλος της σεζόν. Κατάλαβα, παρότι η πρόταση ήταν πολύ συγκεκριμένη και την προτιμούσα, ήταν η τιμητική θέση του ειδικού σχολιαστή, το δέχτηκα, το προτιμούσα από το να μου προτείνει ο Γιώργος μια θέση στο πάνελ. Ήξερα ότι θα είναι οκτώ άτομα όταν μου έγινε η πρόταση” είπε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος και πρόσθεσε:

“Στην πορεία είδα ότι δεν θα μπορέσω να λειτουργήσω σε αυτό το κλίμα και νυσταγμένος και κουρασμένος, γιατί θα έχω κοιμηθεί μόνο δυο τρεις ώρες, και θεώρησα επαγγελματικό το να φύγω μια ώρα γρηγορότερα. Αλλά και εκεί δική μου είναι η ευθύνη. Ήταν εκατό τοις εκατό εντάξει απέναντί μου και ο Γιώργος και το κανάλι“.

Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος αναφέρθηκε και στον Πάνο Κατσαρίδη και τη Δέσποινα Καμπούρη που αποχωρούν από την εκπομπή “Το Πρωινό”.

“Μπράβο για την ειλικρίνειά του Πάνου Κατσαρίδη που είπε ότι η επιθυμία του ήταν να συνεχίσει στο Πρωινό αλλά το κανάλι είχε άλλη γνώμη. Είναι κάτι που συνήθως δεν το λένε. Βέβαια, επειδή είδα τις δηλώσεις, μου φάνηκε να κλαψουρίζει λίγο περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε. Γιατί στη συνείδησή μου τον έχω ως παραγωγό θεατρικών έργων, συναυλιών. Δεν βιοπορίζεσαι από την τηλεόραση αν είσαι θεατρικός παραγωγός ή συναυλιακός παραγωγός. Βιοπορίζεσαι από την δραστηριότητά σου ως επιχειρηματίας, δηλαδή δεν είναι ‘θα βάλω τις μαύρες πλερέζες γιατί έχασα τα προς το ζην’. Οπότε μου έκανε εντύπωση η τόση λύπη που έδειξε.

Εγώ αυτόν το λόγο είχα επικαλεστεί και έφυγα την πρώτη βδομάδα που επικαλέστηκε και η Δέσποινα Καμπούρη, το πρωινό ξύπνημα, οπότε μπορώ να κατανοήσω κάποιον που επικαλείται αυτόν τον λόγο. Βέβαια, σκέφτομαι λίγο μήπως έπρεπε πρώτα να αμειφθώ 10 μήνες και μετά να το πω; Μήπως είναι μια δικαιολογία ότι δεν ταίριαξε στην εκπομπή με τον Γιώργο Λιάγκα και, μπορεί και εκείνη κατάλαβε ότι δεν θα της ανανεώσουνε την παρουσία στην εκπομπή και προτίμησε να πει αυτό. Να σου πω κάτι; Το προτιμώ αυτό” τόνισε.

Σε άλλο σημείο σχολίασε την πρόσφατη δήλωση της Ρίας Ελληνίδου για τον σύντροφό της, ότι δε θα τον άφηνε με άλλο άντρα: “Ήτανε κατ’ εξοχήν ομοφοβικό σχόλιο, το οποίο μου έκανε εντύπωση που όλη η ελληνική τηλεόραση ασχολήθηκε με το αν ήτανε κάτι υποτιμητικό για τον σύντροφό της ή αν κάτι εμπεριείχε κάποια πονηρή σκέψη και χάσανε το ομοφοβικό του θέματος. Γιατί ουσιαστικά αυτό που είπε, πολύ χαριτωμένα κατά τα άλλα, ήτανε ‘Γυναίκες, προσοχή τους άντρες σας από τους γκέι. Ε, στρέιτ, προσοχή τους γκέι, μεθαύριο. Στα παιδιά σας, πείτε προσοχή στους γκέι’. Αυτό ήτανε το νόημα”.