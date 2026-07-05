Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Your Face Sounds Familiar – Βίντεο

Το Your Face Sounds Familiar έφτασε στο τέλος του, με τους 4 φιναλίστ να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για την κατάκτηση της πρώτης θέσης. Η λαμπερή και αγωνιώδης βραδιά γεμάτη μουσική και τραγούδι μετατράπηκε σε ένα ατελείωτο πάρτι και αφού έφτασε στο τέλος της, ο Σάκης Ρουβάς ανακοίνωσε το όνομα του μεγάλου νικητή.

Η Μαριλού Κατσαφάδου, ο Μέμος Μπεγνής, ο Biased Beast και ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας είχαν προετοιμαστεί όλη την εβδομάδα προκειμένου να παρουσιάσουν το πιο “δυνατό” κι εντυπωσιακό τους act, για να αποσπάσουν τις περισσότερες δυνατές ψήφους από το κοινό που είχε δώσει το παρών στο πλατό. Όπως ήταν αναμενόμενο όλοι απέσπασαν πολύ καλή κριτική, ενώ η συγκίνηση καθ’ όλη την διάρκεια του τελευταίου επεισοδίου του Your Face Sounds Familiar ήταν τεράστια.

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Αφότου ολοκληρώθηκαν και οι 4 εμφανίσεις και έληξε η ψηφοφορία ο Σάκης Ρουβάς κάλεσε στην σκηνή τους 4 φιναλίστ, προκειμένου να ανακοινώσει την σειρά κατάταξης. Την τέταρτη θέση στο Your Face Sounds Familiar κατέκτησε ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, ο οποίος στην τελευταία του εμφάνιση υποδύθηκε τον Στέλιο Καζαντζίδη.

Την τρίτη θέση στο Your Face Sounds Familiar κατέκτησε ο Biased Beast ο οποίος υποδύθηκε τον David Hasselhof.

Την δεύτερη θέση κατέκτησε ο Μέμος Μπεγνής που υποδύθηκε τον Tom Francis.

Μεγάλη νικήτρια της βραδιάς στέφθηκε η Μαριλού Κατσαφάδου η οποία υποδύθηκε τον Johnny Cash, καταφέρνοντας να συγκινήσει κοινό και κριτική επιτροπή.

Διαβάστε παρακάτω λίγα λόγια για το βιογραφικό της:

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Η ηλικία, η καταγωγή & οι σπουδές της

Η Μαριλού Κατσαφάδου γεννήθηκε στις 7 Μαρτίου 1987 και είναι σήμερα 39 ετών. Η καταγωγή της είναι από την Αρεόπολη Λακωνίας, έναν τόπο στον οποίο έχει ιδιαίτερη αδυναμία, λόγω του ότι και ο πατέρας της κατάγεται από την Μάνη. Ακολουθώντας τα βήματα των γονιών της, η Μαριλού Καταφάδου ολοκλήρωσε τις σπουδές της στη Δραματική Σχολή του Νέου Ελληνικού Θεάτρου του Γιώργου Αρμένη, από όπου και ξεκίνησε την καριέρα της στον χώρο του θεάματος.

Πέρα από την υποκριτική, η ηθοποιός διαθέτει και μουσική παιδεία, έχοντας αναπτύξει δεξιότητες στο τραγούδι (musical, jazz και έντεχνο).

Οι σημαντικότερες συνεργασίες σε θέατρο & τηλεόραση

Στην τηλεόραση, η Μαριλού Κατσαφάδου έχει συμμετάσχει σε δημοφιλείς σειρές, με τη συνεργασία της με τον Γιώργο Καπουτζίδη στη σειρά «Σέρρες» να αποτελεί σταθμό στην καριέρα της, όπου υποδύθηκε τη Χρύσα. Έχει επίσης πρωταγωνιστήσει στις σειρές «Μην Ψαρώνεις», «Ποιος Παπαδόπουλος;» (2022) και το αστυνομικό θρίλερ «Μαύροι Πίνακες».

Στο θέατρο, η πορεία της περιλαμβάνει σημαντικές παραστάσεις και συνεργασίες με γνωστούς δημιουργούς. Ξεχωρίζει η συμμετοχή της στην τεράστια επιτυχία του Γιώργου Καπουτζίδη «Όποιος θέλει να χωρίσει… να σηκώσει το χέρι του», όπου συνεργάστηκε στενά με τον αδικοχαμένο φίλο και συνάδελφό της, Πάνο Νάτση.

Άλλες αξιόλογες θεατρικές της δουλειές περιλαμβάνουν τις παραστάσεις «Blue Train» του Γεράσιμου Ευαγγελάτου, την κωμωδία «Οικογένεια Τσεκμέ» του Τόλη Παπαδημητρίου, καθώς και στο «Sugar» στο Παλλάς.