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ΑΝΤ1: Πρώτο το «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου

Η εκπομπή ολοκλήρωσε τη 10η σεζόν

ΑΝΤ1: Πρώτο το «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου
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Το «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου ολοκλήρωσε χθες, Τρίτη 30 Ιουνίου, τη 10η σεζόν του και ευχήθηκε καλό καλοκαίρι από την κορυφή, καθώς ήταν η πρώτη επιλογή των τηλεθεατών στη ζώνη προβολής του για τη σεζόν 2025 – 2026.

Η αγαπημένη νυχτερινή εκπομπή κατέγραψε κατά μέσο όρο 10,3% στο δυναμικό κοινό 18-54 με 1,6 μονάδες διαφορά από τον ανταγωνισμό και 12,1% στο σύνολο κοινού με 1,0 μονάδα διαφορά από το δεύτερο κανάλι.

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Τη σεζόν 2025 – 2026 το «The 2Night Show» παρακολουθήσαν κατά μέσο όρο 706.546 τηλεθεατές, έστω για 1΄, στο σύνολο κοινού, με τις γυναίκες να είναι το πιο πιστό κοινό «The 2Night Show» καταγράφοντας μέχρι και 16,9% σε επιμέρους κοινό.

Το «The 2Night Show» θα συνεχίζει και την επόμενη σεζόν να κάνει τα βράδια μας μοναδικά απολαυστικά με τις ξεχωριστές συνεντεύξεις του Γρηγόρη Αρναούτογλου.

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