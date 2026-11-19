Σε 5.244.126 ανήλθαν οι αφίξεις στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου, κάμπινγκ και συλλογικά καταλύματα σύντομης διαμονής (ενοικιαζόμενα δωμάτια) της χώρας τον Σεπτέμβριο του 2026 και οι διανυκτερεύσεις σε 23.549.439, σημειώνοντας αύξηση, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, κατά 2,1% στις αφίξεις και 1% στις διανυκτερεύσεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), παρατηρήθηκε αύξηση 2,6% στις αφίξεις και κατά 1,1% στις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών. Αντίστοιχα για τους ημεδαπούς, δεν παρατηρήθηκε αξιόλογη μεταβολή στις αφίξεις, αλλά σημειώθηκε μείωση κατά 0,2% στις διανυκτερεύσεις. Μεγαλύτερη συμβολή στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις παρατηρήθηκε από τους αλλοδαπούς με 82,9% και 90,3% αντίστοιχα, στο σύνολο των καταλυμάτων. Ενώ, η μέση συνολική διανυκτέρευση ανήλθε σε 4,5 ημέρες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ