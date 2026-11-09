Ελένη Χατζίδου: “Δεν θεωρώ ότι η εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη αντικατέστησε τη δική μας εκπομπή”

Η Ελένη Χατζίδου το πρωί της Δευτέρας (9/11) βρέθηκε καλεσμένη της Σίσσυς Χρηστίδου στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» κι αναφέρθηκε στην τηλεοπτική της απουσία και στην ολοκλήρωση του «Breakfast@Star». Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η τραγουδίστρια μοιράστηκε σκέψεις για την αποχή της από την τηλεόραση, αλλά και για το τέλος της πρωινής εκπομπής του Star.

«Το ήξερα ότι θα κλείσει ο κύκλος γιατί μας είχαν ενημερώσει από τέλη Μαΐου. Δεν το περίμενα, αλλά εντάξει, τον Μάιο είναι ένας καλός μήνας για να μπορέσεις να κάνεις το επόμενο βήμα, δεν ήταν τελευταία στιγμή. Δεν έχω παράπονο δηλαδή, απλά ήταν κάτι που δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Με τον Ετεοκλή δεν πέσαμε στα πατώματα, είπαμε ότι συνεχίζουμε. Εμείς τέσσερα χρόνια περάσαμε καλά. Όταν είδαμε την πρεμιέρα της Ζήνας, είπαμε “για να δούμε πώς θα πάει και αυτό”», είπε αρχικά η Ελένη Χατζίδου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Όταν σταματήσαμε από το Star δεν ξέρανε ούτε οι ίδιοι τι θα βάλουν σε αυτή τη θέση. Εμάς μας είχε επικοινωνηθεί ότι θα κοπεί εντελώς το ζωντανό από την πρωινή ζώνη. Τα υπόλοιπα δεν τα ήξερα τώρα τι και πώς. Εγώ δεν θεωρώ ότι αντικατέστησε εμάς η εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη. Εγώ ένιωσα ότι πήγαν να κάνουν δύο εκπομπές σε ένα. Δεν καταλαβαίνω γιατί να μην υπάρχει μια εναλλακτική, δηλαδή μια εντελώς ψυχαγωγική εκπομπή. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να είναι τόσο βαρύ το κλίμα. Τέλος πάντων, καλώς ή κακώς, ο κόσμος θα κρίνει. Σημασία δεν έχει η επιφάνεια. Σημασία έχει τι θέλει ο κόσμος», συμπλήρωσε η Ελένη Χατζίδου.