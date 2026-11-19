Με κεντρικό μήνυμα τη σημασία της ενημέρωσης για τον εμβολιασμό και τον προσυμπτωματικό έλεγχο, η Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και Αντιμετώπισης του Ιού των Θηλωμάτων (HPV) [Ελληνική HPV Εταιρεία] συμμετείχε στην παγκόσμια κινητοποίηση για την εξάλειψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.

Έξι χρόνια μετά την έναρξη της σχετικής πρωτοβουλίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), η ανάγκη επιτάχυνσης των δράσεων πρόληψης παραμένει στο επίκεντρο. Ο Π.Ο.Υ. έχει θέσει ως στόχο την εξάλειψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, ο οποίος προκαλείται από τον HPV, ως προβλήματος δημόσιας υγείας, με τη μείωση των νέων περιστατικών σε λιγότερα από 4 ανά 100.000 γυναίκες ετησίως σε κάθε χώρα.

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Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, η παγκόσμια στρατηγική προβλέπει τους ακόλουθους στόχους έως το 2030:

Πλήρη εμβολιασμό κατά του HPV του 90% των κοριτσιών έως την ηλικία των 15 ετών.

Προσυμπτωματικό έλεγχο του 70% των γυναικών με HPV test στις ηλικίες των 35 και 45 ετών.

Κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση του 90% των γυναικών με προκαρκινικές αλλοιώσεις ή καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.

Η πορεία της Ελλάδας προς τους στόχους του ΠΟΥ

Η ένταξη του δωρεάν εμβολιασμού κατά του HPV στα Εθνικά Προγράμματα Εμβολιασμών παιδιών, εφήβων και ενηλίκων, με προβλέψεις και για τα δύο φύλα, καθώς και η υλοποίηση του προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις, αποτελούν σημαντικά βήματα για την ενίσχυση της πρόληψης. Ωστόσο, η Ελλάδα εξακολουθεί να απέχει σημαντικά από τους στόχους του ΠΟΥ για το 2030.

Σύμφωνα με τα πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της ΗΔΙΚΑ, το ποσοστό πλήρους εμβολιαστικής κάλυψης των κοριτσιών που συμπλήρωσαν το 15ο έτος της ηλικίας τους το 2024 ανήλθε σε μόλις 52,5%. Παράλληλα, το ποσοστό των γυναικών που έχουν υποβληθεί σε HPV DNA testing εκτιμάται σε 30-40%.

Τα δεδομένα αυτά αναδεικνύουν την ανάγκη ενίσχυσης της εμβολιαστικής κάλυψης, ιδιαίτερα των κοριτσιών έως την ηλικία των 15 ετών, και αύξησης της συμμετοχής των γυναικών στον προσυμπτωματικό έλεγχο με HPV test. Ο συνδυασμός των παρεμβάσεων αυτών με την έγκαιρη και κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην προστασία των νέων γενεών και στην έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία των γυναικών με HPV-σχετιζόμενη νόσο.

Εφόσον η χώρα επιτύχει τους στόχους του ΠΟΥ έως το 2030, εκτιμάται ότι θα μπορούσε να εξαλείψει τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας ως πρόβλημα δημόσιας υγείας έως το 2047.

Δράσεις ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα

Σε συνέχεια της επιτυχημένης διοργάνωσης στην Αθήνα, από 22 έως 25 Οκτωβρίου, του 38ου Παγκοσμίου Συνεδρίου της International Papillomavirus Society (IPVS), σε συνεργασία με την Ελληνική HPV Εταιρεία, οι δράσεις της Ελληνικής Εκστρατείας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για τον HPV συνεχίστηκαν με τη φωταγώγηση εμβληματικών κτιρίων, με αφορμή την 17η Νοεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Δράσης του Π.Ο.Υ. για την Εξάλειψη του Καρκίνου του Τραχήλου της Μήτρας.

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Συγκεκριμένα, την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου φωταγωγήθηκαν η Βουλή των Ελλήνων, ο Πύργος Πειραιά και το Κτίριο Διοίκησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, προβάλλοντας το μήνυμα:

Εξάλειψη του Καρκίνου Τραχήλου Μήτρας

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Ενημερώσου, Εμβολιάσου, Εξετάσου!

hpvsociety.gr

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Μέσα από τη συμβολική αυτή πρωτοβουλία, η Ελληνική HPV Εταιρεία, σε συνεργασία με φορείς και οργανισμούς, ανέδειξε τη σημασία του εμβολιασμού και του προσυμπτωματικού ελέγχου για την επίτευξη των στόχων του ΠΟΥ.

«Η δυνατότητα πρόληψης του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας και των άλλων HPV-σχετιζόμενων νοσημάτων μέσω του εμβολιασμού αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της σύγχρονης Ιατρικής. Ο ιός των ανθρωπίνων θηλωμάτων, πέρα από τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, συσχετίζεται αιτιολογικά και με άλλους καρκίνους, όπως του κόλπου, του αιδοίου, του πέους, του πρωκτού και του στοματοφάρυγγα», αναφέρει ο Θεόδωρος Αγοραστός, πρόεδρος της Ελληνικής HPV Εταιρείας.

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Σήμερα, συνεχίζει, διαθέτουμε τα μέσα για να προχωρήσουμε προς την εξάλειψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας ως προβλήματος δημόσιας υγείας, δηλαδή, τον εμβολιασμό κατά του HPV, τον προσυμπτωματικό έλεγχο με HPV testing και την έγκαιρη και σωστή θεραπευτική αντιμετώπιση.

«Η Παγκόσμια Ημέρα Δράσης μάς υπενθυμίζει την ανάγκη να αξιοποιήσουμε αυτά τα εργαλεία με συνέπεια και συντονισμό.

Στην Ελλάδα, τα πρόσφατα στοιχεία για την εμβολιαστική κάλυψη και τη συμμετοχή στον προσυμπτωματικό έλεγχο δείχνουν ότι χρειάζεται να επιταχύνουμε τις προσπάθειές μας. Με ουσιαστική ενημέρωση, ενίσχυση του εμβολιασμού και μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στον προσυμπτωματικό έλεγχο με HPV testing, μπορούμε να πλησιάσουμε τους στόχους “90-70-90” του ΠΟΥ για το 2030 και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την εξάλειψη της νόσου ως προβλήματος δημόσιας υγείας στη χώρα μας έως το 2047», καταλήγει ο πρόεδρος της Ελληνικής HPV Εταιρείας.