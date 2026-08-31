Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάσης Αναγνωστόπουλος έκαναν πρεμιέρα στο «Στούντιο στις 3» στον ΣΚΑΪ

Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου κι ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος έκαναν πρεμιέρα με το «Στούντιο 3», το οποίο επέστρεψε στον ΣΚΑΪ για τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Το δημοσιογραφικό δίδυμο άνοιξε τον νέο κύκλο της εκπομπής με θέματα από την επικαιρότητα, πρόσωπα και ιστορίες που απασχολούν την καθημερινότητα.

“Καλώς σας βρήκαμε λοιπόν. Όπως μας ξέρετε απλώς να, εντάξει, το πάνω στο κάτω μέρος της οθόνης γράφει ΣΚΑΪ πια. Και ήρθαμε εδώ. Καλώς σας βρήκαμε! Αυτό το καλοκαίρι πέρασε μία που τελείωσε και μία που…”

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“Όπως μας ξέρατε, αλλά στο πάνω μέρος της οθόνης γράφει ΣΚΑΪ πια”, είπε ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος.

“Νομίζω χαιρετηθήκαμε μια Παρασκευή. Ήρθαμε μια Δευτέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη αυτή την αγάπη που μας δείξατε στο καλοκαίρι και εγώ τώρα δεν μπορώ να συνεχίσω”, είπε η Νάνσυ Ζαμπέτογλου.

“Η ίδια ομάδα, οι ίδιοι άνθρωποι, οι ίδιες, οι ίδιες εμμονές, οι ίδιες γκρίνιες. Πάμε λοιπόν. Καλή σεζόν, καλώς σας βρήκαμε και καλώς μας βρήκατε”, πρόσθεσε ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος.