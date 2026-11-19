Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς παρουσιάζει βελτίωση στην απεικονιστική εξέταση του αιματώματος, ωστόσο η νευρολογική του κατάσταση παραμένει στάσιμη, όπως δήλωσε ο πνευμονολόγος και εντατικολόγος Ανδρέας Στράτης.

Μιλώντας το πρωί της Πέμπτης (19/11) στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 και στον Γιώργο Λιάγκα, ο γιατρός αναφέρθηκε στα νεότερα για την υγεία του 96χρονου ηθοποιού, Δημήτρη Καλλιβωκά, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, μετά τον σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι που υπέστη από πτώση στο σπίτι του.

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“Έχουμε μία ακτινολογική και απεικονιστική βελτίωση όσον αφορά το υποσκληρίδιο αιμάτωμα στον εγκέφαλό του. Αλλά νευρολογικά δεν έχουμε κάποια εξέλιξη. Έχουμε μια στασιμότητα. Χρονικός ορίζοντας δεν υπάρχει, αλλά όσο περνάνε οι μέρες μετά την παύση της καταστολής και δεν έχουμε κάποια νευρολογική εξέλιξη, τα πράγματα δυσκολεύουν”, είπε χαρακτηριστικά.

Στην ερώτηση του Γιώργου Λιάγκα για το πού στρέφεται πλέον η ελπίδα, ο γιατρός του ηθοποιού είπε: “Πρέπει να ελπίζουμε στο να αντιδράσει ο εγκέφαλός του. Δεν είναι σύμμαχος η ηλικία του”.