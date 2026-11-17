Στην πρώτη γραμμή του μπλοκ του ΠΑΣΟΚ στην πορεία για την 53η επέτειο του Πολυτεχνείου βρέθηκε ο δημοσιογράφος και συνεργάτης της Κατερίνας Καινούργιου, Στέφανος Κωνσταντινίδης.

Όπως αποτυπώνεται στη φωτογραφία, ο Στέφανος Κωνσταντινίδης συμμετείχε στην κεφαλή της «πράσινης» αντιπροσωπείας, μπροστά από το πανό της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ με το σύνθημα: «Οι νέοι δεν ξεχνούν εκείνον τον Νοέμβρη».

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Η παρουσία του αποκτά ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον, καθώς το τελευταίο διάστημα πληθαίνουν οι πληροφορίες που τον θέλουν να προετοιμάζεται για την κάθοδό του στις επόμενες βουλευτικές εκλογές με το ΠΑΣΟΚ.

Ενισχύονται τα σενάρια για τη Β’ Πειραιά

Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, ο Στέφανος Κωνσταντινίδης αναμένεται να διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών στη Β’ Πειραιά, μία εκλογική περιφέρεια στην οποία διατηρεί ισχυρούς προσωπικούς και κοινωνικούς δεσμούς.

Ο δημοσιογράφος μεγάλωσε στο Αιγάλεω, ενώ το προηγούμενο διάστημα είχε προκαλέσει συζητήσεις η εμφάνιση γραφείου του στον Κορυδαλλό, με επιγραφή στα χρώματα του ΠΑΣΟΚ.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση των ψηφοδελτίων από τη Χαριλάου Τρικούπη. Ωστόσο, η παρουσία του στην πρώτη γραμμή του κομματικού μπλοκ στην πορεία του Πολυτεχνείου ενισχύει την εικόνα μιας ήδη ενεργής πολιτικής παρουσίας.

Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Στέφανος Κωνσταντινίδης είχε δεχθεί σχετική πρόταση από τον Νίκο Ανδρουλάκη, ενώ το όνομά του συμπεριλαμβάνεται στα πρόσωπα που εξετάζονται για την ενίσχυση του ψηφοδελτίου της Β’ Πειραιά.

Η οργανωτική σχέση του με το ΠΑΣΟΚ

Η σχέση του Στέφανου Κωνσταντινίδη με το ΠΑΣΟΚ δεν περιορίζεται στη συγκεκριμένη δημόσια εμφάνιση.

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Ο δημοσιογράφος συμμετέχει στον Τομέα Πολιτισμού του κόμματος, γεγονός που επιβεβαιώνει την ενεργή οργανωτική παρουσία του στο Κίνημα.

Η συμμετοχή του στην κεφαλή του μπλοκ, δίπλα σε κορυφαία στελέχη, αποτελεί ακόμη μία ένδειξη ότι η μετάβασή του από την τηλεοπτική δημοσιογραφία στην ενεργό πολιτική βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο.

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Το εάν τελικά θα συμπεριληφθεί στο ψηφοδέλτιο της Β’ Πειραιά μένει να επιβεβαιωθεί με τις επίσημες ανακοινώσεις του ΠΑΣΟΚ.

Από τη «Super Κατερίνα» στην πολιτική

Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης είναι ευρύτερα γνωστός από την τηλεοπτική παρουσία του και τη συνεργασία του με την Κατερίνα Καινούργιου στην εκπομπή «Super Κατερίνα» του Alpha.

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Τον Απρίλιο είχε αναλάβει προσωρινά την παρουσίαση της εκπομπής στη θέση της Κατερίνας Καινούργιου, διατηρώντας παράλληλα ενεργή παρουσία στην πολιτική και κομματική δραστηριότητα.

Ο δημοσιογράφος έχει μακρά διαδρομή στην τηλεόραση, έχοντας συνεργαστεί με διαφορετικούς σταθμούς και ενημερωτικές εκπομπές. Αναλυτικά στοιχεία για το βιογραφικό και την επαγγελματική πορεία του Στέφανου Κωνσταντινίδη παρουσιάζονται στο σχετικό αφιέρωμα του DEBATER.

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Η εμφάνισή του πραγματοποιήθηκε ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η μεγάλη πορεία του Πολυτεχνείου προς την αμερικανική πρεσβεία, με τη συμμετοχή κομμάτων, φοιτητικών συλλόγων, εργατικών σωματείων και φορέων.