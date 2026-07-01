Νάνσυ Ζαμπέτογλου: «Είμαι αγχωμένη, αλλά και ενθουσιασμένη για το νέο μας ξεκίνημα»

Για το οριστικό φινάλε της εκπομπής «Στούντιο 4» στην κρατική τηλεόραση, αλλά και για τη μετακόμισή της στον ΣΚΑΪ την ερχόμενη τηλεοπτική σεζόν, μίλησε η Νάνσυ Ζαμπέτογλου.

Η δημοσιογράφος παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» αμέσως μετά την τελευταία αποφώνηση της εκπομπής της, με το σχετικό απόσπασμα να προβάλλεται το πρωί της Τετάρτης (01.07).

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«Ήταν μια πολύ καλή χρονιά για την εκπομπή και την ομάδα, οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι και ευγνώμονες γι’ αυτά που ζήσαμε και την πέμπτη χρονιά.

Θετικό πρόσημο βάζουμε σε αυτή τη σεζόν. Θετικό πρόσημο βάζουμε και στα πέντε χρόνια που ήμασταν στην ΕΡΤ, γιατί ζήσαμε πολλά, μάθαμε πολλά, ζήσαμε πολλά πράγματα και στις ζωές μας», ανέφερε η παρουσιάστρια κάνοντας απολογισμό της σεζόν που τελείωσε.

«Οι εκπομπές δε γίνονται από μόνες τους, γίνονται από ανθρώπους που παράλληλα ζουν, οπότε και όλα αυτά που ζούμε στις προσωπικές μας ζωές και την καθημερινότητά μας, κουμπώνουν κάπως όλα μαζί.

Ήταν πέντε πλούσια χρόνια, που χάσαμε ανθρώπους, βρήκαμε ανθρώπους, γίνανε πολλά αυτά τα πέντε χρόνια… Η αγάπη του κόσμου είναι βαθιά συγκινητική», ανέφερε.

Περνώντας στο επόμενο επαγγελματικό της κεφάλαιο, η Νάνσυ Ζαμπέτογλου δεν έκρυψε τα συναισθήματά της για τη μεταγραφή στον ΣΚΑΪ, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι η επιτυχημένη «συνταγή» και οι βασικοί συνεργάτες της εκπομπής θα παραμείνουν αναλλοίωτοι.

«Είμαι αγχωμένη και ενθουσιασμένη για το καινούργιο που ξεκινά. Κάθε νέα αρχή έχει ενθουσιασμό και ανυπομονησία. Ο Δημήτρης Μακρυνιώτης θα είναι μαζί μας και στη νέα εκπομπή.

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Είμαστε ομάδα και οι ομάδες δε σπάνε. Ο καναπές θα μετακινηθεί στον ΣΚΑΪ, δεν έχουμε βρει ακόμα όνομα… Στόχος μας είναι να μην υπάρχει καμία αλλαγή στη νέα μας εκπομπή».