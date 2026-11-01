«Σύγκρουση»: Πρεμιέρα απόψε στο MEGA με ένα μυστηριώδες τροχαίο και μια κατηγορία για φόνο – Τι θα δούμε

Πρεμιέρα κάνει απόψε, Κυριακή 1 Νοεμβρίου, στις 22:10 στο MEGA, η νέα δραματική σειρά «Σύγκρουση», ένα ερωτικό δικαστικό θρίλερ οκτώ επεισοδίων που περιστρέφεται γύρω από ένα θανατηφόρο τροχαίο και ένα κρίσιμο ερώτημα: Ήταν δυστύχημα ή προμελετημένο έγκλημα;

Με την υπογραφή της Μελίνας Τσαμπάνη και του Πέτρου Καλκόβαλη στο σενάριο και τη σκηνοθεσία του Αλέκου Κυράνη, η νέα παραγωγή του MEGA επιχειρεί να συνδυάσει το δικαστικό μυστήριο με τις ανθρώπινες σχέσεις, τις αμφιβολίες και τις ανατροπές.

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Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται ένας άνδρας που επιβιώνει από ένα τροχαίο στο οποίο χάνει τη ζωή της η σύντροφός του. Όμως, οι γονείς της νεκρής γυναίκας είναι πεπεισμένοι ότι δεν πρόκειται για ατύχημα και τον κατηγορούν ότι προκάλεσε σκόπιμα τη σύγκρουση.

«Σύγκρουση»: Τι θα δούμε στην πρεμιέρα – Επεισόδιο 1 «Ίχνη στην άσφαλτο»

Η ιστορία ξεκινά ένα βροχερό βράδυ, όταν ένα αυτοκίνητο προσκρούει με σφοδρότητα σε μια κολόνα.

Από τη σύγκρουση χάνει τη ζωή της η Εύα, ενώ ο σύντροφός της και οδηγός του οχήματος, Φίλιππος Ράπτης, καταφέρνει να επιζήσει, έχοντας τραυματιστεί.

Αρχικά, το περιστατικό μοιάζει με ένα τραγικό τροχαίο δυστύχημα. Ωστόσο, η υπόθεση αποκτά διαφορετική διάσταση όταν οι γονείς της Εύας κατηγορούν τον Φίλιππο ότι προκάλεσε εσκεμμένα το δυστύχημα, με αποτέλεσμα τον θάνατο της κόρης τους.

Ο Φίλιππος αναγνωρίζει την ευθύνη του ως οδηγός, αλλά αρνείται κατηγορηματικά ότι είχε πρόθεση να σκοτώσει τη σύντροφό του.

Η υπεράσπισή του ανατίθεται στη νεαρή δικηγόρο Άννα Καλογήρου, η οποία καλείται να διαπιστώσει τι πραγματικά συνέβη εκείνο το βράδυ.

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Μαρτυρίες, αμφιλεγόμενα στοιχεία και μια απρόσμενη ανακάλυψη

Καθώς η Άννα Καλογήρου ερευνά την υπόθεση, έρχεται αντιμέτωπη με αντικρουόμενες μαρτυρίες και στοιχεία που επιδέχονται διαφορετικές ερμηνείες.

Κάθε νέα πληροφορία δημιουργεί περισσότερα ερωτήματα, ενώ η εικόνα για τον Φίλιππο και τις συνθήκες του δυστυχήματος γίνεται ολοένα πιο σύνθετη.

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Στο τέλος του πρώτου επεισοδίου, ένα απροσδόκητο στοιχείο έρχεται να περιπλέξει ακόμη περισσότερο την υπόθεση, θέτοντας υπό αμφισβήτηση όσα θεωρούνταν μέχρι εκείνη τη στιγμή δεδομένα.

Η σειρά θέτει εξαρχής τον θεατή μπροστά σε ένα δίλημμα: Ο κατηγορούμενος κρύβει την αλήθεια ή βρίσκεται αντιμέτωπος με μια άδικη κατηγορία;

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«Σύγκρουση»: Οι ηθοποιοί που πρωταγωνιστούν στη νέα σειρά του MEGA

Η νέα παραγωγή διαθέτει ένα πολυπληθές καστ, με γνωστούς ηθοποιούς να συμμετέχουν στην ιστορία.

Πρωταγωνιστούν οι:

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Δημήτρης Καπουράνης

Ελίζα Σκολίδη

Μαρία Ναυπλιώτου

Νίκος Ψαρράς

Κάτια Γκουλιώνη

Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης

Ευαγγελία Συριοπούλου

Λεωνίδας Κακούρης

Ναταλία Σουίφτ

Άγγελος Ανδριόπουλος

Κώστας Φιλίππογλου

Αλέξανδρος Βάρθης

Στη σειρά συμμετέχουν επίσης οι Άρης Νινίκας, Χριστίνα Μαθιουλάκη, Τάσος Τσούκαλης, Ελένη Στεργίου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Ζαχαρίας Γουέλα, Θοδωρής Προκοπίου, Διαμαντής Αδαμαντίδης, Πύρρος Θεοφανόπουλος, Κωνσταντίνος Σειριδάκης, Χριστίνα Χριστοδούλου, Μάρθα Τομπουλίδου, Βαγγέλης Τσαρκοβίτσας, Δημήτρης Πασσάς και Κωνσταντίνα Μεσσίνη.

Οι συντελεστές της σειράς

Το σενάριο της «Σύγκρουσης» υπογράφουν η Μελίνα Τσαμπάνη και ο Πέτρος Καλκόβαλης, ενώ τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Αλέκος Κυράνης.

Τη διεύθυνση φωτογραφίας υπογράφει ο Έλτον Μπίσφα, την ενδυματολογία η Κατερίνα Τσακότα και τη σκηνογραφία ο Κωνσταντίνος Ζαμάνης.

Την οργάνωση παραγωγής έχει αναλάβει ο Θοδωρής Κόντος, με εκτέλεση παραγωγής από την JK Productions Καραγιάννης και παραγωγή της Alter Ego Media – MEGA.

Πότε κάνει πρεμιέρα η «Σύγκρουση» στο MEGA

Η «Σύγκρουση» κάνει πρεμιέρα απόψε, Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2026, στις 22:10, στο MEGA.

Το πρώτο επεισόδιο έχει τίτλο «Ίχνη στην άσφαλτο» και σηματοδοτεί την έναρξη μιας ιστορίας οκτώ επεισοδίων, στην οποία η αλήθεια γύρω από τον θάνατο της Εύας θα αποτελέσει το κεντρικό μυστήριο.