Με τοπικές βροχές κυρίως στη Δυτική Ελλάδα θα κυλήσει ο καιρός σήμερα, Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026, σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Πρόσκαιρα φαινόμενα αναμένονται επίσης σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ενώ πιθανότητα τοπικών βροχών υπάρχει και σε τμήματα της Κρήτης, κυρίως κατά τις πρωινές ώρες.

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Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη το πρωί, με τους οδηγούς να καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας τοπικά τους 22 με 24 βαθμούς στη Μακεδονία και τη Θράκη.

Η σημερινή εικόνα του καιρού αποτελεί συνέχεια των συνθηκών που επικράτησαν την προηγούμενη ημέρα, όταν είχαν καταγραφεί τοπικές βροχές στα δυτικά και στο Ανατολικό Αιγαίο.

Πού θα σημειωθούν βροχές

Οι περισσότερες βροχές αναμένονται στη Δυτική Ελλάδα, χωρίς ωστόσο να προβλέπονται γενικευμένα ή ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα.

Πρόσκαιρες βροχές ενδέχεται να εκδηλωθούν:

Στην Ήπειρο

Στα Επτάνησα

Σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας

Σε τμήματα της Μακεδονίας και της Θράκης

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

Τοπικά στην Κρήτη, κυρίως τις πρωινές ώρες

Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα είναι αυξημένες.

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Η θερμοκρασία ανά περιοχή

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί:

Δυτική Μακεδονία: Από 4 έως 17 βαθμούς Κελσίου

Από 4 έως 17 βαθμούς Κελσίου Υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη: Από 2 έως 22-24 βαθμούς

Από 2 έως 22-24 βαθμούς Ήπειρος: Από 7 έως 20 βαθμούς

Από 7 έως 20 βαθμούς Θεσσαλία: Από 6 έως 21 βαθμούς

Από 6 έως 21 βαθμούς Υπόλοιπα ηπειρωτικά: Από 7 έως 22 βαθμούς

Από 7 έως 22 βαθμούς Κρήτη: Από 9 έως 23 βαθμούς

Από 9 έως 23 βαθμούς Επτάνησα: Από 14 έως 20 βαθμούς

Από 14 έως 20 βαθμούς Νησιά Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου: Από 7 έως 18 βαθμούς

Από 7 έως 18 βαθμούς Υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου: Από 12 έως 20 βαθμούς

Έως 5 μποφόρ οι άνεμοι

Στο Αιγαίο και στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές και νοτιοδυτικές διευθύνσεις, με εντάσεις που θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ.

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Δεν αναμένονται, επομένως, ιδιαίτερα προβλήματα στις θαλάσσιες μετακινήσεις, αν και οι επιβάτες καλό είναι να ενημερώνονται πριν από την αναχώρησή τους για ενδεχόμενες τοπικές αλλαγές στα δρομολόγια.

Ο καιρός στην Αττική

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα είναι πιο αυξημένες, χωρίς να προβλέπονται αξιόλογες βροχοπτώσεις.

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Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 2 έως 3 μποφόρ, ενώ στα νοτιοανατολικά του νομού θα φτάνουν τοπικά τα 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αττικής, οι ελάχιστες τιμές θα είναι κατά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερες.

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Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες κυρίως κατά τις πρωινές ώρες.

Η ορατότητα ενδέχεται να είναι τοπικά περιορισμένη νωρίς το πρωί, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 2 έως 3 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20-21 βαθμούς Κελσίου.

Όλες οι καθημερινές προγνώσεις και οι έκτακτες μεταβολές παρουσιάζονται στη σελίδα του DEBATER για τον καιρό.

Πηγή: meteo.gr – Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών