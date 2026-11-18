Πτωτικά για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση κινείται σήμερα, Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τις τραπεζικές μετοχές, τα μεγάλα επιχειρηματικά deals και τις ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Στις 11:05, ο Γενικός Δείκτης Τιμών υποχωρούσε κατά 0,57%, στις 2.622,45 μονάδες, ενώ η αξία των συναλλαγών διαμορφωνόταν στα 29,72 εκατ. ευρώ.

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Η σημερινή υποχώρηση ακολουθεί την πτωτική συνεδρίαση της Τρίτης, όταν η αγορά επηρεάστηκε από την απόφαση της JP Morgan να υποβαθμίσει τη σύστασή της για τον MSCI Greece από «overweight» σε «neutral».

Το DEBATER είχε παρουσιάσει αναλυτικά τι σημαίνει η αλλαγή στάσης της JP Morgan για το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η εικόνα της αγοράς στις 11:05

Γενικός Δείκτης: 2.622,45 μονάδες

2.622,45 μονάδες Ημερήσια μεταβολή: -0,57%

-0,57% Αξία συναλλαγών: 29,72 εκατ. ευρώ

29,72 εκατ. ευρώ Κεντρικά θέματα: Eurobank–Fibank, δημόσια προσφορά ΜΕΤΚΑ και εταιρικά αποτελέσματα

Η εικόνα παραμένει επιφυλακτική, με τους επενδυτές να προχωρούν σε επιλεκτικές κινήσεις και να παρακολουθούν παράλληλα την πορεία των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων.

Eurobank: Εξαγοράζει το 65% της Fibank για περίπου 650 εκατ. ευρώ

Στο τραπεζικό ταμπλό, το ενδιαφέρον συγκεντρώνει η συμφωνία της Eurobank για την απόκτηση του 65% της βουλγαρικής First Investment Bank – Fibank.

Το συνολικό τίμημα για το συγκεκριμένο ποσοστό υπολογίζεται σε περίπου 650 εκατ. ευρώ, με τη συναλλαγή να αποτιμά το σύνολο της βουλγαρικής τράπεζας κοντά στο 1 δισ. ευρώ.

Μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς, η Eurobank θα υποβάλει υποχρεωτική δημόσια πρόταση για τις υπόλοιπες μετοχές της Fibank. Η Bulgarian Development Bank έχει δεσμευτεί να προσφέρει μέσω της διαδικασίας το ποσοστό της, το οποίο ανέρχεται σε περίπου 18%.

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Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά το πρώτο εξάμηνο του 2027, υπό την προϋπόθεση ότι θα δοθούν οι απαραίτητες εποπτικές εγκρίσεις.

Η Eurobank σχεδιάζει επίσης αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 750 εκατ. ευρώ, ενώ διατηρεί τον στόχο διανομής του 55% των κερδών της.

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Σύμφωνα με την τράπεζα, η συμφωνία δημιουργεί τον μεγαλύτερο τραπεζικό οργανισμό στη Βουλγαρία βάσει ενεργητικού και καταθέσεων, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία του ομίλου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

ΜΕΤΚΑ: Ξεκίνησε η δημόσια προσφορά

Στο επίκεντρο βρίσκεται και η έναρξη της δημόσιας προσφοράς της ΜΕΤΚΑ, με στόχο την άντληση κεφαλαίων ύψους περίπου 250 εκατ. ευρώ.

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Το εύρος της τιμής διάθεσης έχει καθοριστεί μεταξύ 10 και 11,50 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου.

Την ίδια ημέρα αναμένεται να καθοριστεί η τελική τιμή διάθεσης, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών.

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Η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της ΜΕΤΚΑ στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens έχει προγραμματιστεί για τις 26 Νοεμβρίου 2026.

Η εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες κινήσεις της Metlen για το 2026. Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος είχε αναφερθεί νωρίτερα μέσα στη χρονιά στις αποφάσεις για την εισαγωγή της ΜΕΤΚΑ και την πορεία του ομίλου.

Αποτελέσματα από έξι εισηγμένες εταιρείες

Το επενδυτικό ενδιαφέρον στρέφεται παράλληλα στις ανακοινώσεις των οικονομικών αποτελεσμάτων εννεαμήνου από έξι εισηγμένες εταιρείες.

Πρόκειται για τις:

Trade Estates

Αττικά Πολυκαταστήματα

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

ElvalHalcor

Quest

Alpha Trust – Ανδρομέδα

Οι επενδυτές θα αξιολογήσουν την πορεία των εσόδων και της κερδοφορίας, τις προβλέψεις των διοικήσεων για το σύνολο της χρήσης και τυχόν αλλαγές στα επενδυτικά τους σχέδια.

Οι τράπεζες και η JP Morgan

Οι τραπεζικές μετοχές παραμένουν στο επίκεντρο, τόσο λόγω της συμφωνίας Eurobank–Fibank όσο και εξαιτίας της αλλαγής σύστασης της JP Morgan για την ελληνική αγορά.

Η μετάβαση του MSCI Greece σε «neutral» δεν αποτελεί πιστοληπτική υποβάθμιση ούτε πρόβλεψη κατάρρευσης του Χρηματιστηρίου. Αποτυπώνει, ωστόσο, την εκτίμηση ότι μετά το ισχυρό ράλι των προηγούμενων μηνών οι αποτιμήσεις έχουν γίνει περισσότερο απαιτητικές.

Στις 9 Νοεμβρίου, η αγορά είχε καταγράψει ισχυρό ράλι 2,20%, με πρωταγωνίστριες τη Eurobank και την Εθνική Τράπεζα.

Η σημερινή συνεδρίαση βρίσκεται σε εξέλιξη και η εικόνα των δεικτών, του τζίρου και των επιμέρους μετοχών μπορεί να μεταβληθεί έως το κλείσιμο.