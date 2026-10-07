ΑΝΤ1: Η επίσημη ανακοίνωση για το τέλος της συνεργασίας με το «Ράδιο Αρβύλα»

Με επίσημη ανακοίνωση την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, ο ΑΝΤ1 επιβεβαιώνει το τέλος της συνεργασίας του με την ομάδα του «Ράδιο Αρβύλα».

Το κανάλι αναφέρεται στην πολυετή κοινή πορεία με τον Αντώνη Κανάκη και τους συνεργάτες του, τους οποίους ευχαριστεί για την παρουσία τους και τους εύχεται επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά τους βήματα.

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Η ανακοίνωση έρχεται μετά τη γνωστοποίηση της αποχώρησης του «Ράδιο Αρβύλα» από τον ΑΝΤ1 «για λόγους αρχής».

Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1

Αναλυτικά, το κανάλι αναφέρει:

«Ο ΑΝΤ1 και η ομάδα των “Ράδιο Αρβύλα” ολοκληρώνουν τη συνεργασία τους, έπειτα από μια πολυετή κοινή πορεία που στηρίχθηκε στη δημιουργικότητα και τον αμοιβαίο σεβασμό. Ο ΑΝΤ1 ευχαριστεί τον Αντώνη Κανάκη και τους συνεργάτες του για τη μέχρι σήμερα παρουσία τους και τους εύχεται κάθε επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά τους βήματα».

Ευχαριστίες χωρίς αναφορά στους λόγους της αποχώρησης

Στη σύντομη τοποθέτησή του, ο ΑΝΤ1 δεν αναφέρεται στους λόγους που οδήγησαν στην ολοκλήρωση της συνεργασίας, ούτε σχολιάζει τη διατύπωση περί αποχώρησης «για λόγους αρχής».

Η ανακοίνωση περιορίζεται στην επιβεβαίωση της εξέλιξης, υπογραμμίζοντας τη δημιουργικότητα και τον αμοιβαίο σεβασμό που, όπως σημειώνει, χαρακτήρισαν την κοινή διαδρομή.

Παράλληλα, δεν περιλαμβάνει κάποια ενημέρωση για το πρόγραμμα που θα καλύψει τη θέση της εκπομπής.