Η Ρένα Λύκου για την απώλεια του σκηνοθέτη της σειράς «Νταντά της γειτονιάς»: “Ήταν δύσκολες εβδομάδες”

Η Ρένα Λύκου μίλησε για τη νέα κωμική σειρά του MEGA «Νταντά της Γειτονιάς» στην οποία συμμετέχει όπως και για τον τρόπο με τον οποίο η μυθοπλασία συναντά τη σύγχρονη πραγματικότητα. Η ηθοποιός φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», με αφορμή την προβολή του τέταρτου επεισοδίου που έρχεται απόψε, Πέμπτη (12/11), στις 21:00. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναφέρθηκε στον χαρακτήρα που υποδύεται, ενώ παράλληλα στάθηκε και στα κοινωνικά θέματα που πραγματεύεται η σειρά.

“Είμαι η μαμά της γειτονιάς. Νομίζω πολλές μαμάδες – που δεν είναι μόνες τους – ταυτίζονται με τον χαρακτήρα μου. Και μπαμπάδες πιστεύω. Η Χριστίνα ζει έναν γολγοθά, κουβαλά τον σταυρό της. Και η μικρή Ελευθερία (Αμαρυλλίς Καπίρη) μάς βάζει κατά κύριο λόγο σε περιπέτειες, δηλαδή έχει βάλει το χέρι της, ευθύνεται εκείνη. Οπότε τρέχουμε εμείς να συμμαζέψουμε”.

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“Η Νταντά της Γειτονιάς, που είναι ο Γιάννης (Γεράσιμος Σκιαδαρέσης) μπαίνει πολύ τυχαία στη ζωή μας. Έχει και αυτός βυθιστεί σε μια μονοτονία, μια θλίψη. Είναι μόνος του, έχει πεθάνει η γυναίκα του. Οπότε κάπως οι γείτονές του, η Γεωργία (Ελένη Κρίτα) και ο Κώστας (Δημήτρης Πιατάς) προσπαθούν να τον βάλουν ξανά στο παιχνίδι της ζωής. Ξαφνικά εμφανίζεται στο σπίτι μας. Έχει ανάγκη κι εκείνος από οικογενειακή θαλπωρή όπως και εγώ. Εμένα μου λείπει το πατρικό πρότυπο. Του Γιάννη του λείπει η κόρη του”, πρόσθεσε η ηθοποιός.

Σημείωσε ότι είναι «η πρώτη φορά που βρίσκομαι σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Πριν δύο χρόνια τελείωσα τη δραματική σχολή. Είμαι φρέσκο αίμα που λένε». Για την προσέγγιση στον χαρακτήρα της ανέφερε: «Εγώ δεν έχω παιδιά αλλά έχω ένα ανίψι που είναι πραγματικά σαν την Ελευθερία. Είναι πιο μικρή βέβαια, πάει Α’ δημοτικού. Αλλά το ζω από εκεί, παίρνω παράδειγμα.»

Αναφορικά με τον θάνατο του σκηνοθέτη της σειράς Χρήστου Φερεντίνου, η Ρένα Λύκου είπε: «Ήταν δύσκολες εβδομάδες. Έγινε και το δυσάρεστο. Επηρεάστηκαν και τα γυρίσματα.»