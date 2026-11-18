Νεκρός εντοπίστηκε το απόγευμα της Τρίτης (17/11) ένας 43χρονος υπήκοος Πακιστάν σε αγροτική περιοχή στο Γεράκι Λακωνίας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών.

Τον άνδρα εντόπισε διερχόμενος πολίτης σε αγροτικό δρόμο και ειδοποίησε την Αστυνομία. Ο 43χρονος έφερε δύο τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στην περιοχή του λαιμού, ενώ, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο χέρι του βρέθηκε μαχαίρι.

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Γεράκι Λακωνίας: Τι βρέθηκε στο σημείο

Στην περιοχή έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι απέκλεισαν τον χώρο και ξεκίνησαν την καταγραφή των ευρημάτων, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 43χρονος.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη θέση στην οποία βρέθηκε η σορός, στα τραύματα που έφερε ο άνδρας και στο μαχαίρι που εντοπίστηκε στο χέρι του.

Οι πρώτες πληροφορίες που έχουν περιέλθει στο DEBATER δείχνουν ότι ως πιθανότερο εξετάζεται το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας. Ωστόσο, η Αστυνομία δεν έχει καταλήξει σε οριστικό συμπέρασμα και δεν αποκλείει κανένα σενάριο πριν από την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής διερεύνησης.

Κρίσιμη η ιατροδικαστική εξέταση

Καθοριστικές απαντήσεις αναμένεται να δώσει η νεκροψία-νεκροτομή, η οποία θα προσδιορίσει τα ακριβή αίτια και τον χρόνο θανάτου, καθώς και τα χαρακτηριστικά των τραυμάτων.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί συγκεντρώνουν καταθέσεις και εξετάζουν το προσωπικό περιβάλλον του 43χρονου, ενώ το αιχμηρό αντικείμενο θα αξιολογηθεί στο πλαίσιο της εργαστηριακής έρευνας.

Η ιατροδικαστική εξέταση έχει αποδειχθεί καθοριστική και σε άλλες υποθέσεις που έχει καλύψει το DEBATER, όπως στον εντοπισμό σορού άνδρα σε παραλία της Λακωνίας, αλλά και στην υπόθεση νεκρού άνδρα στο Παγκράτι, όπου αρχικά τα αίτια θανάτου παρέμεναν αδιευκρίνιστα.

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Εξετάζεται και το προσωπικό ιστορικό του 43χρονου

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας. Το συγκεκριμένο στοιχείο εξετάζεται μαζί με τα ευρήματα από το σημείο και τις καταθέσεις, χωρίς από μόνο του να μπορεί να οδηγήσει σε συμπέρασμα σχετικά με τον τρόπο θανάτου.

Η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ νεότερα στοιχεία αναμένονται μετά την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης.