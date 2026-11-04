Αντώνης Κανάκης: Η πρώτη αντίδραση μετά το τέλος της συνεργασίας με τον ΑΝΤ1

Ο Αντώνης Κανάκης έκανε την πρώτη του τοποθέτηση μετά το τέλος της συνεργασίας του με τον ΑΝΤ1, μιλώντας στον Θανάση Λάλα για την επαγγελματική του πορεία, την τηλεόραση και τη σάτιρα στη διαδικτυακή εκπομπή του, «Portraits: Life Stories».

Ο παρουσιαστής των «Ράδιο Αρβύλα» αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη μακρά διαδρομή του στον τηλεοπτικό σταθμό, με τον οποίο συνεργάστηκε για σχεδόν 30 χρόνια με ορισμένες διακοπές στο ενδιάμεσο. Όταν ο Θανάσης Λάλας ρώτησε τον Αντώνη Κανάκη για την ολοκλήρωση αυτής της συνεργασίας, εκείνος προτίμησε να μην επεκταθεί λέγοντας: «Δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό».

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Στη συνέχεια, όταν ο δημοσιογράφος σχολίασε “Καλά κάνατε και φύγατε”, ο Αντώνης Κανάκης απάντησε: “Δεν θα ήθελα να πω κάτι περισσότερο από ό,τι είπαμε στην ανακοίνωση. Η αναστάτωση αυτού του είδους είναι κινητήριος δύναμη”.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας συνέντευξης ο Αντώνης Κανάκης μίλησε και για τη στάση του απέναντι στον δημόσιο λόγο, εξηγώντας πως δεν συνηθίζει να αυτολογοκρίνεται. “Δεν λογοκρίνω ποτέ τον εαυτό μου. Έχω τα όριά μου ρε παιδί μου. Τα όρια είναι ουσιαστικά το ποιος είσαι”, ανέφερε χαρακτηριστικά.