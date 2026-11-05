«Μεγάλη Εικόνα» με τη Νίκη Λυμπεράκη: Τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία και πυροδοτούν τις πολιτικές εξελίξεις
Στο στούντιο της εκπομπής, πολιτικοί και δημοσιογράφοι συζητούν με τη Νίκη Λυμπεράκη
Η ακρίβεια δοκιμάζει τις αντοχές των νοικοκυριών και οι πολιτικές συγκρούσεις ανεβάζουν το θερμόμετρο.
Απόψε στις 00:30, στο MEGA, η «Μεγάλη Εικόνα» με τη Νίκη Λυμπεράκη στρέφει το ενδιαφέρον στα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία και πυροδοτούν τις πολιτικές εξελίξεις.
Το ράλι τιμών συνεχίζει να επιβαρύνει την καθημερινότητα των πολιτών, με τα νοικοκυριά να βρίσκονται αντιμέτωπα με αυξανόμενες οικονομικές πιέσεις. Την ίδια ώρα, οι διαρκείς πολιτικές τριβές συντηρούν το κλίμα πόλωσης.
Στο στούντιο της εκπομπής, πολιτικοί και δημοσιογράφοι συζητούν με τη Νίκη Λυμπεράκη, επιχειρώντας να φωτίσουν τις προεκτάσεις των καίριων ζητημάτων της επικαιρότητας.
πηγή στην Google
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