Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το πρόσωπο που φέρεται να είχε επιλεγεί ως στόχος του διεθνούς δικτύου, το οποίο σχεδίαζε δολοφονική επίθεση στην Αθήνα με φερόμενο συντονιστή τον Ιρανό Έντρις Τζαχανγκίρι Μαβανέχ.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, πρόκειται για Έλληνα επιχειρηματία εβραϊκής καταγωγής, με πολυετή παρουσία στον χρηματοοικονομικό και ασφαλιστικό κλάδο. Από τον Ιανουάριο του 2025 συμμετέχει ως μη εκτελεστικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο μεγάλης ελληνικής εταιρείας αμυντικής βιομηχανίας, η οποία ανήκει στην κρατική ισραηλινή Israel Aerospace Industries (IAI).

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Η ταυτότητα του επιχειρηματία δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως από τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές και για λόγους ασφαλείας το όνομά του δεν δημοσιοποιείται.

Ποιος είναι ο επιχειρηματίας που φέρεται να ήταν ο στόχος

Ο άνδρας έχει διατελέσει επί δεκαετίες σε ανώτατες διοικητικές θέσεις στον χρηματοοικονομικό και ασφαλιστικό τομέα, χωρίς να προέρχεται επαγγελματικά από τον χώρο της αμυντικής τεχνολογίας.

Στην ελληνική αμυντική εταιρεία κατέχει μη εκτελεστικό ρόλο, γεγονός που σημαίνει ότι δεν συμμετέχει στην καθημερινή διοίκηση και στην επιχειρησιακή λειτουργία της.

Η εταιρεία, με έδρα το Κορωπί, δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστημάτων, στρατιωτικών επικοινωνιών και τεχνολογιών που αξιοποιούνται σε εξοπλιστικά προγράμματα.

Τον Μάιο του 2023 ανακοινώθηκε η εξαγορά του 90,91% της εταιρείας από την Israel Aerospace Industries, έναντι περίπου 60 εκατ. ευρώ, ενώ η συμφωνία ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του ίδιου έτους. Ο επιχειρηματίας εντάχθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο περίπου ενάμιση χρόνο αργότερα.

Παρακολουθούσαν το σπίτι, το γραφείο και τις διαδρομές του

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι ο φερόμενος στόχος βρισκόταν υπό παρακολούθηση για μεγάλο χρονικό διάστημα.

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Τα μέλη του δικτύου φέρονται να κατέγραφαν τις κινήσεις του τόσο στα γραφεία της εταιρείας όσο και στην κατοικία του, αλλά και σε άλλα σημεία τα οποία επισκεπτόταν συχνά.

Την επιτήρησή του φέρεται να είχε αναλάβει ένας 35χρονος υπήκοος της Βόρειας Μακεδονίας, ο οποίος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών, λαθρεμπορίας όπλων και σωματικών βλαβών.

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Κατά τις επιχειρήσεις των Αρχών εντοπίστηκαν όπλα, πυρομαχικά, ηλεκτρονικές συσκευές, χειρόγραφες σημειώσεις και σχεδιαγράμματα με επισημασμένες τοποθεσίες.

Το πιθανό «μήνυμα» προς το Τελ Αβίβ

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται πλέον το ενδεχόμενο ο επιχειρηματίας να επιλέχθηκε λόγω της σύνδεσής του με την ισραηλινή αμυντική βιομηχανία.

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Αναλυτές εκτιμούν ότι μία δολοφονική επίθεση εναντίον προσώπου που συνδέεται με εταιρεία της Israel Aerospace Industries θα μπορούσε να λειτουργήσει ως προειδοποιητικό μήνυμα προς το Τελ Αβίβ για την επέκταση της παρουσίας των ισραηλινών αμυντικών συμφερόντων στην Ευρώπη.

Η εξαγορά της ελληνικής εταιρείας έδωσε στην IAI παραγωγική και τεχνολογική παρουσία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μία περίοδο κατά την οποία ενισχύεται η αμυντική συνεργασία ανάμεσα στην Αθήνα και το Τελ Αβίβ.

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Δεν έχει προκύψει, πάντως, σύνδεση του σχεδίου δολοφονίας με συγκεκριμένο εξοπλιστικό πρόγραμμα. Παραμένει επίσης υπό διερεύνηση εάν η θέση του επιχειρηματία στην αμυντική εταιρεία αποτέλεσε πράγματι το βασικό κριτήριο για τη στοχοποίησή του.

Ο Ιρανός «εγκέφαλος» και η σύνδεση με τον Ζιντάστι

Το DEBATER αποκάλυψε τη φωτογραφία του Έντρις Τζαχανγκίρι Μαβανέχ, του Ιρανού που φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο στην καθοδήγηση του δικτύου.

Ο Μαβανέχ φέρεται να έδινε τις εντολές από το εξωτερικό, ενώ ως συνδετικός κρίκος με τους φερόμενους εκτελεστές εμφανίζεται ο Νατζί Σαρίφι Ζιντάστι.

Όπως είχε γράψει το DEBATER, ο Ζιντάστι είχε κατηγορηθεί στην Ελλάδα ως βασικός οργανωτής και χρηματοδότης της μεταφοράς των 2,1 τόνων ηρωίνης με το πλοίο «Noor 1», αλλά αθωώθηκε από την ελληνική Δικαιοσύνη τον Μάιο του 2024.

Πέντε συλλήψεις και έρευνες για τον έκτο ύποπτο

Για την υπόθεση έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά πέντε συλλήψεις. Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν στη Βόρεια Μακεδονία, ενώ ένας ακόμη ύποπτος εντοπίστηκε στην Ελλάδα και παραδόθηκε στις Αρχές της γειτονικής χώρας.

Παράλληλα, έχει ταυτοποιηθεί έκτο πρόσωπο, το οποίο εξακολουθεί να αναζητείται. Το DEBATER είχε αποκαλύψει από την πρώτη στιγμή τις πέντε συλλήψεις και το ανθρωποκυνηγητό για τον έκτο ύποπτο.

Η ΕΛ.ΑΣ. δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως την ταυτότητα του στόχου, ενώ η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να αποσαφηνιστεί εάν επρόκειτο για στοχευμένη δολοφονία ή για ενέργεια με ευρύτερα τρομοκρατικά χαρακτηριστικά.