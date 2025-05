Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε η πρόσφατη εμφάνιση της Μπιάνκα Σενσόρι στην Μαγιόρκα της Ισπανίας. Η 30χρονη σύζυγος του Κάνιε Γουέστ απαθανατίστηκε να κυκλοφορεί σχεδόν γυμνόστηθη σε πολυσύχναστη τοπική αγορά, προκαλώντας αναστάτωση και αρνητικά σχόλια από τους κατοίκους.

Σε βίντεο που έγινε viral στην πλατφόρμα X, η Μπιάνκα Σενσόρι φαίνεται να βγαίνει από ένα παγωτατζίδικο φορώντας ένα διάφανο τοπ που άφηνε εντελώς ακάλυπτο το στήθος της. Στο πλευρό της βρισκόταν ο σύζυγός της, Κάνιε Γουέστ, διαψεύδοντας για ακόμη μια φορά τις φήμες περί χωρισμού, καθώς και η μικρότερη αδελφή της, Αντζελίνα.

Διαβάστε επίσης: Η Μπιάνκα Σενσόρι εμφανίστηκε με διάφανο φόρεμα κατά τη διάρκεια ενός livestreaming (vid)

Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, η εμφάνιση της Μπιάνκα Σενσόρι προκάλεσε έντονη δυσφορία στους κατοίκους της περιοχής. Αυτόπτες μάρτυρες μετέφεραν πως οι περαστικοί ήταν «τρομοκρατημένοι» από την εικόνα, αναρωτώμενοι αν τα στήθη της ήταν αληθινά.

Ένας κάτοικος διερωτήθηκε δημόσια γιατί η Μπιάνκα Σενσόρι δεν έχει συλληφθεί για προσβολή της δημοσίας αιδούς, ενώ άλλοι σχολίασαν την πράξη της ως προσβλητική για τη χώρα και αναρωτήθηκαν πώς γλιτώνει τη σύλληψη για τέτοια γύμνια, σε αντίθεση με άλλους που θα είχαν ήδη συλληφθεί.

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι σε ορισμένες περιοχές της Ισπανίας, συμπεριλαμβανομένης της Καταλονίας από το 2020, επιτρέπεται στις γυναίκες να κυκλοφορούν γυμνόστηθες βάσει νόμου περί ισότητας. Ο ίδιος νόμος προβλέπει αυστηρά πρόστιμα για όσους εμποδίζουν γυναίκες να κάνουν ηλιοθεραπεία χωρίς το πάνω μέρος του μαγιό τους.

Παρόλα αυτά, η συγκεκριμένη εμφάνιση της Μπιάνκα Σενσόρι σε έναν πολυσύχναστο δημόσιο χώρο φαίνεται πως ξεπέρασε τα όρια της αποδοχής για πολλούς κατοίκους της Μαγιόρκα.

