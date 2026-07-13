Σέιν Λάρκιν: Επίσημα από την Εφές στην Φενέρμπαχτσε – Η ανακοίνωση της νέας του ομάδας
Υπέγραψε συμβόλαιο 2 ετών
Η Φενέρμπαχτσε ανακοίνωσε επίσημα την μεγάλη μεταγραφή του Σέιν Λάρκιν που μετά από 8 χρόνια αφήνει την Εφές για την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.
Ο Σέιν Λάρκιν μεγαλούργησε για οκτώ χρόνια με τη φανέλα της Εφές Αναντολού, κατακτώντας 2 Euroleague, τρία πρωταθλήματα Τουρκίας, τέσσερα Κύπελλα Προέδρου και ένα Κύπελλο Τουρκίας.
Να σημειωθεί ότι ο πολύπειρος Αμερικανός γκαρντ αγωνίστηκε με την εθνική ομάδα της Τουρκίας, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στο Eurobasket 2025.
Η Φενέρ είναι η τρίτη ομάδα του Λάρκιν στην Ευρωλίγκα, καθώς έπαιξε και μία σεζόν στην Μπασκόνια (2016-17), πριν κλείσει τον κύκλο του στο ΝΒΑ με τους Σέλτικς (2017-18). Σε 259 συμμετοχές στην Ευρωλίγκα, μετράει 14.8 πόντους, 4.6 ασίστ και 1.1 κλεψίματα, παίζοντας σχεδόν 29 λεπτά κατά μέσο όρο.
Την σεζόν 2025-26 αντιμετώπισε πολλά προβλήματα τραυματισμών και περιορίστηκε σε μόλις 12 συμμετοχές.
πηγή στην Google
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