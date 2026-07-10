Ισπανία – Βέλγιο 2-1: Στα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026 με δράστη τον Μερίνο (Βίντεο)

Την πρόκριση για τα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026 όπου θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία πήρε η Ισπανία που επικράτησε 2-1 του Βελγίου το βράδυ της Παρασκευής 10/7 για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Ο άσος της Άρσεναλ Μικέλ ήρθε από τον πάγκο και στο 88ο λεπτό διαμόρφωσε το 2-1 επί του Βελγίου, στέλνοντας την ομάδα του στους ημιτελικούς του Μουντιάλ απέναντι στη Γαλλία (14/7, 22:00), για πρώτη φορά μετά το 2010, όταν η «Roja» είχε κατακτήσει τον τίτλο.

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Το ματς έγινε στο Λος Άντζελες παρουσία 70.000 θεατών, με τον Ρουϊθ να ανοίγει το σκορ στο 30΄ και τον Ντε Κετελάρε να ισοφαρίζει για τους Βέλγους στο 41΄.

ΙΣΠΑΝΙΑ (Λουϊς Ντε Λα Φουέντε): Σιμόν, Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Ρόδρι, Ρουίθ (55΄ Πέδρι), Όλμο (86΄ Μερίνο), Γιαμάλ, Μπαένα (55΄ Φεράν Τόρες), Ογιαρθάμπαλ (79΄ Νίκο Γουϊλιαμς)

ΒΕΛΓΙΟ (Ρούντι Γκαρσιά): Κουρτουά (71΄λ.τρ. Πέντερς), Καστάν, Μέχελε, Ενγκόι, Ντε Κάιπερ (60΄ Σέις), Ράσκιν, Ντε Μπρόινε (86΄ Σάλεμεκερς), Βανάκεν (60΄ Λουκάκου), Ντοκού, Τροσάρ (60΄ Βίτσελ), Ντε Κετελάρε