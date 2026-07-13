Όλο και περισσότεροι πίνουν αυτό πριν από τον πρωινό καφέ – Ο λόγος θα σε εκπλήξει

Το πρωί οι περισσότεροι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο πριν ξεκινήσουν την ημέρα τους πίνουν καφέ. Πράγματι, ο καφές αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των περισσότερων ανθρώπων, ωστόσο τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι επιλέγουν να πίνουν πρώτα ένα ποτήρι νερό, μαζί με σταγόνες λεμονιού.

Influencers από όλο τον κόσμο υποστηρίζουν ότι το νερό με λεμόνι έχει πολλά οφέλη και πράγματι έχουν ένα δίκιο καθώς έχει λογική, όμως η αλήθεια είναι πιο περίπλοκη. Κατά την διάρκεια της νύχτας, ο οργανισμός μέσω της αναπνοής χάνει υγρά τα οποία καλό θα είναι να αναπληρώσει το επόμενο πρωί. Συνεπώς, η αναπλήρωση των υγρών μπορεί πραγματικά να τους τονώσει και να ξεκινήσουν πιο αναζωογονημένοι τις καθημερινές τους δραστηριότητες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο καφές εφόσον καταναλώνεται με μέτρο και σε σωστές στιγμές δεν δημιουργεί προβλήματα. Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι αν τον καταναλώσουν χωρίς να έχουν πιει νερό, αναφέρονται συχνά σε στομαχόπονο, νευρικότητα ή πιο έντονη οξύτητα. Έτσι, η κατανάλωση ενός ποτηριού με νερό πριν από τον καφέ το πρωί, συμβάλει στην καλύτερη ενυδάτωση από την αρχή της ημέρας.

Τι γίνεται με το λεμόνι

Εδώ και χρόνια πολλοί άνθρωποι υποστηρίζουν ότι ένα ποτήρι νερό με λεμόνι κάθε πρωί, τους βοηθάει να κάψουν λίπος, να έχουν περισσότερη ενέργεια κι άλλα. Ωστόσο, μέχρι και σήμερα δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία που να δείχνουν ότι «καίει λίπος» και ότι συμβάλει στην απώλεια βάρους. Ωστόσο, μερικές σταγόνες λεμονιού πράγματι προσθέτουν μικρή ποσότητα βιταμίνης C και επίσης σε όσους αρέσει η γεύση του, τους βοηθά να αυξήσουν τη συνολική πρόσληψη υγρών μέσα στην ημέρα.

Γενικότερα, δεν υπάρχει κανένα «μαγικό ρόφημα» που να μπορεί να αντικαταστήσει την συνολική ποιότητα των καθημερινών συνηθειών. Οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία μας αναμφίβολα είναι η διατροφή, η τακτική άσκηση και ο ποιοτικός ύπνος. Επίσης, κανείς δεν λέει να στερηθούμε τον πρωινό μας καφέ, ωστόσο αν πριν πιούμε ένα ποτήρι νερό με ή χωρίς λεμόνι, είναι πιθανό να καλύψουμε πιο εύκολα τις ανάγκες του οργανισμού μας σε υγρά.