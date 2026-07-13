Το “τρολάρισμα” του Κασσελάκη για τις παραιτήσεις στον ΣΥΡΙΖΑ – “Να σας γράψω συστατική επιστολή για τον ιδιωτικό τομέα”

Ο Στέφανος Κασσελάκης δεν άφησε ασχολίαστες τις ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας μια καυστική ανάρτηση για τις συνεχείς παραιτήσεις στο κόμμα.

Συγκεκριμένα, με βίντεο που ανέβασε στα social media ο Στέφανος Κασσελάκης απευθυνόμενος στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που όπως αναφέρει χαρακτηριστικά «σας βλέπω να πηδάτε από το καράβι που βουλιάζει», προτίθεται να τους γράψει συστατική επιστολή για τον ιδιωτικό τομέα, εφόσον το επιθυμούν.

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Σύντροφοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα που σας βλέπω να πηδάτε από το καράβι που βουλιάζει, γιατι φοβάστε το κόμμα του Βουνού (πάνω από τα 300 μέτρα), αν έχετε ανάγκη για συστατική επιστολή για την επόμενη δουλειά σας στον ιδιωτικό τομέα, με χαρά να σας γράψω μία! pic.twitter.com/YiN7ByDSNS— Stefanos Kasselakis – Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) July 13, 2026

«Σύντροφοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα που σας βλέπω να πηδάτε από το καράβι που βουλιάζει, γιατι φοβάστε το κόμμα του Βουνού (πάνω από τα 300 μέτρα), αν έχετε ανάγκη για συστατική επιστολή για την επόμενη δουλειά σας στον ιδιωτικό τομέα, με χαρά να σας γράψω μία!», αναφέρει ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο.