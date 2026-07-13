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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Νέα Κερασιά Θεσσαλονίκης – Κινητοποιήθηκαν δύο ελικόπτερα, εξελίσσεται δίπλα σε διάσπαρτες κατοικίες

Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Φωτιά στη Νέα Κερασιά Θεσσαλονίκης – Κινητοποιήθηκαν δύο ελικόπτερα, εξελίσσεται δίπλα σε διάσπαρτες κατοικίες
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 16:08

Συναγερμός σήμανε καθώς, πριν από λίγο, ξέσπασε φωτιά στη Νεα Κερασιά Θεσσαλονίκης λίγο μετά τις 15:00 το μεσημέρι της Δευτέρας (13/7).

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα. Ταυτόχρονα κινητοποιήθηκαν για συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις
και υδροφόρες του δήμου Θερμαϊκού.

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Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Η πυρκαγιά εξελίσσεται πλησίον διάσπαρτων κατοικιών.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, μεταβαίνει στην περιοχή για τη διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς στη Νέα Κερασιά Θεσσαλονίκης.

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