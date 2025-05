Η Μπιάνκα Σενσόρι και ο Κάνιε Γουεστ συνεχίζουν να βρίσκονται στο επίκεντρο της δημοσιότητας, όχι πάντα για τους πιο συμβατικούς λόγους. Αυτή τη φορά, η προσοχή στρέφεται στην εκκεντρική εμφάνιση της Αυστραλέζας καλλονής, η οποία έκανε ένα απρόσμενο πέρασμα κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης ενός streamer στο YouTube.

Ο άτυχος streamer, ο οποίος βρισκόταν σε live μετάδοση ενώ έπαιζε βιντεοπαιχνίδια, βρέθηκε ξαφνικά αντιμέτωπος με μια απρόσμενη “εισβολή” στο πλάνο του. Η 30χρονη Μπιάνκα Σενσόρι εμφανίστηκε στο φόντο φορώντας ένα άκρως αποκαλυπτικό, διάφανο κορμάκι.

Η αυθόρμητη αντίδραση του streamer ήταν να προσπαθήσει να καλύψει γρήγορα την κάμερα με το χέρι του, σε μια προσπάθεια να αποφύγει την καταγραφή της ιδιαίτερα τολμηρής εμφάνισης.

Το στιγμιότυπο, όμως, δεν έμεινε απαρατήρητο. Μέσω ενός βίντεο που κοινοποιήθηκε στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), ο streamer Sneako, κατά κόσμον Nicolas «Nico» Kenn De Balinthazy, κατέγραψε την αμήχανη στιγμή. Στο βίντεο, φαίνεται καθαρά το χέρι του να καλύπτει τον φακό τη στιγμή που η Σενσόρι και ο διάσημος ράπερ περνούν πίσω του.

Η εμφάνιση της Μπιάνκα Σενσόρι ήταν για ακόμη μια φορά ιδιαίτερα τολμηρή. Εκτός από το διάφανο κορμάκι, η Αυστραλέζα αρχιτέκτονας φορούσε μαύρες γόβες και μια περούκα με αφέλειες, ένα στυλ που, όπως επισημαίνει η New York Post, θυμίζει έντονα το χτένισμα που συνηθίζει να έχει η πρώην σύζυγος του Κάνιε Γουεστ, Κιμ Καρντάσιαν.

Μάλιστα, η Σενσόρι είχε εμφανιστεί με παρόμοια περούκα σε φωτογραφία που είχε αναρτήσει στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τον περασμένο Μάρτιο.

Sneako immediately covers his camera as Kanye West’s wife, Bianca Censori walks into the room 👀 pic.twitter.com/nu0w5gapql