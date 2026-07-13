Η συνήθεια των 10 λεπτών που ακολουθούν οι πιο παραγωγικοί άνθρωποι κάθε πρωί

Σύμφωνα με ειδικούς τα πρώτα δέκα λεπτά της ημέρας μπορούν σε πολύ μεγάλο βαθμό να καθορίσουν το πώς θα εξελιχθεί η υπόλοιπη ημέρα. Όσο περνούν τα χρόνια φθίνει και η άποψη ότι όσο νωρίτερα ξυπνάει κάποιος τόσο το καλύτερο, αλλά η σωστή προετοιμασία όποια ώρα κι αν ξυπνήσουμε κάνει την πραγματική διαφορά.

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να αλλάξει κάποιος στην πρωινή ρουτίνα του, είναι η χρήση του κινητού. Οι περισσότεροι άνθρωποι πριν καν ακόμα σηκωθούν από το κρεβάτι παίρνουν στα χέρια τους το κινητό, ανοίγουν τα social media και διαβάζουν ειδήσεις ή ελέγχουν τα email τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο εγκέφαλος να γεμίζει με πληθώρα πληροφοριών, άγχος κτλ, πριν καν προλάβει να οργανώσει την σκέψη του και να πάρει μία ανάσα.

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Πολλοί άνθρωποι που διακρίνονται για την αποτελεσματικότητά τους, αντί γι αυτή την συνήθεια στην πρωινή ρουτίνα τους αφιερώνουν τα πρώτα δέκα λεπτά αφού ξυπνήσουν, αποκλειστικά στον ίδιο τους τον εαυτό. Αφήνουν το κινητό για λίγο στην άκρη και αντ’ αυτού πίνουν ένα ποτήρι νερό, ανοίγουν τα παράθυρα και παίρνουν βαθιές αναπνοές.

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Αφότου «ξυπνήσουν» για τα καλά και χωρίς να έχουν πάρει στα χέρια τους το κινητό, σκέφτονται τις «υποχρεώσεις» της ημέρας και βάζουν προτεραιότητες. Ωστόσο, αν αυτά που πρέπει να κάνουν ένα πολλά, προτιμούν να ξεχωρίζουν αυτά που πραγματικά είναι απαραίτητο να γίνουν και όχι περιττά πράγματα τα οποία μπορεί να γίνουν και αύριο. Η συγκεκριμένη πρακτική στην πρωινή ρουτίνα μπορεί πραγματικά να μειώσει το αίσθημα πίεσης.

Κάτι ακόμα που ακούγαμε από μικρά παιδιά και πράγματι έχει αποτέλεσμα, είναι η έκθεση στο φυσικό φως. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η έκθεση στο φυσικό φως τις πρώτες πρωινές ώρες βοηθάει τον οργανισμό να ρυθμίσει το βιολογικό του ρολόι αυξάνοντας σταδιακά την εγρήγορση. Αν και φαίνεται κάτι πολύ απλό, πράγματι το να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πρωινής ρουτίνας, είναι κάτι που μπορεί όντως να κάνει την διαφορά.

Ίσως τελικά το μυστικό της παραγωγικότητας να μην κρύβεται σε κάποιο περίπλοκο πρόγραμμα ή ατελείωτες ώρες άγχους, αλλά σε δέκα ήρεμα λεπτά πριν ξεκινήσουμε την ημέρα μας. Αλλάζοντας την πρωινή ρουτίνα μας, μπορούμε πράγματι να αλλάξουμε την ποιότητα της ημέρας μας.