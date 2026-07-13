Ισπανία: Στους 13 οι νεκροί της πυρκαγιάς στην Ανδαλουσία – Πέθανε 93χρονη από τη Βρετανία
Η ηλικιωμένη εξέπνευσε σε νοσοκομείο στην Αλμερία
Ο απολογισμός των θυμάτων της φωτιάς η οποία έπληξε την περασμένη εβδομάδα τη νότια Ισπανία έγινε ακόμη βαρύτερος, έφτασε τους 13 νεκρούς, μετά τον θάνατο 93χρονης από τη Βρετανία η οποία είχε εισαχθεί σε νοσοκομείο στην Αλμερία, ανακοίνωσε χθες Κυριακή η τοπική κυβέρνηση της Ανδαλουσίας.
«Η γυναίκα 93 ετών με βρετανική υπηκοότητα που παρέμενε για νοσηλεία στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Τορεκάρντενας αφού τραυματίστηκε στη δασική πυρκαγιά στη Λος Γκαγιάρδος απεβίωσε μετά το μεσημέρι», ανέφερε η ανδαλουσιανή κυβέρνηση σε λακωνική ανακοίνωσή της.
Τα θύματα αιφνιδιάστηκαν από την «εξαιρετικά γρήγορη εξάπλωση» της φωτιάς σε μια περιοχή με ιδιαίτερα περίπλοκο ανάγλυφο και διάσπαρτα σπίτια στην πλαγιά, καθώς προσπαθούσαν να διαφύγουν από την πόλη Μπέδαρ.
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η φωτιά στην Ανδαλουσία ξεκίνησε από κάποιο ηλεκτρολογικό πρόβλημα και εξαπλώθηκε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα σε δασική έκταση.
Όταν ξέσπασε η φωτιά δόθηκε αρχικά εντολή εκκένωσης για ένα μέρος της πόλης. Ωστόσο, βλέποντας την ταχύτητα των φλογών, οι αρχές αποφάσισαν να εφαρμόσουν καθολικό lockdown για την ασφάλεια των πολιτών, κάτι που κοινοποιήθηκε σε όλους τους κατοίκους. Η απόφαση αυτή αποδείχθηκε σωστή, καθώς η ίδια η πόλη τελικά σώθηκε από τις φλόγες.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις