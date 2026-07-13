Ισπανία: Στους 13 οι νεκροί της πυρκαγιάς στην Ανδαλουσία – Πέθανε 93χρονη από τη Βρετανία

Ο απολογισμός των θυμάτων της φωτιάς η οποία έπληξε την περασμένη εβδομάδα τη νότια Ισπανία έγινε ακόμη βαρύτερος, έφτασε τους 13 νεκρούς, μετά τον θάνατο 93χρονης από τη Βρετανία η οποία είχε εισαχθεί σε νοσοκομείο στην Αλμερία, ανακοίνωσε χθες Κυριακή η τοπική κυβέρνηση της Ανδαλουσίας.

«Η γυναίκα 93 ετών με βρετανική υπηκοότητα που παρέμενε για νοσηλεία στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Τορεκάρντενας αφού τραυματίστηκε στη δασική πυρκαγιά στη Λος Γκαγιάρδος απεβίωσε μετά το μεσημέρι», ανέφερε η ανδαλουσιανή κυβέρνηση σε λακωνική ανακοίνωσή της.

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El incendio declarado en Los Gallardos se está acercando a Antas (Almería). Es desolador ver cómo arrasa todo el monte. Además, han tenido que desalojar a más de 50 vecinos.



Ánimo a todos y mucha fuerza. Los bomberos forestales están luchando por apagarlo, estamos en las… pic.twitter.com/EIp8d2Uexm— Rodrigo Alonso ﻥ 🇪🇸 (@Rodrigo_AlonsoF) July 9, 2026

Τα θύματα αιφνιδιάστηκαν από την «εξαιρετικά γρήγορη εξάπλωση» της φωτιάς σε μια περιοχή με ιδιαίτερα περίπλοκο ανάγλυφο και διάσπαρτα σπίτια στην πλαγιά, καθώς προσπαθούσαν να διαφύγουν από την πόλη Μπέδαρ.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η φωτιά στην Ανδαλουσία ξεκίνησε από κάποιο ηλεκτρολογικό πρόβλημα και εξαπλώθηκε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα σε δασική έκταση.

Όταν ξέσπασε η φωτιά δόθηκε αρχικά εντολή εκκένωσης για ένα μέρος της πόλης. Ωστόσο, βλέποντας την ταχύτητα των φλογών, οι αρχές αποφάσισαν να εφαρμόσουν καθολικό lockdown για την ασφάλεια των πολιτών, κάτι που κοινοποιήθηκε σε όλους τους κατοίκους. Η απόφαση αυτή αποδείχθηκε σωστή, καθώς η ίδια η πόλη τελικά σώθηκε από τις φλόγες.