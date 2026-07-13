Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ;
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Ισπανία: Στους 13 οι νεκροί της πυρκαγιάς στην Ανδαλουσία – Πέθανε 93χρονη από τη Βρετανία

Η ηλικιωμένη εξέπνευσε σε νοσοκομείο στην Αλμερία

Ισπανία: Στους 13 οι νεκροί της πυρκαγιάς στην Ανδαλουσία – Πέθανε 93χρονη από τη Βρετανία
DEBATER NEWSROOM

Ο απολογισμός των θυμάτων της φωτιάς η οποία έπληξε την περασμένη εβδομάδα τη νότια Ισπανία έγινε ακόμη βαρύτερος, έφτασε τους 13 νεκρούς, μετά τον θάνατο 93χρονης από τη Βρετανία η οποία είχε εισαχθεί σε νοσοκομείο στην Αλμερία, ανακοίνωσε χθες Κυριακή η τοπική κυβέρνηση της Ανδαλουσίας.

«Η γυναίκα 93 ετών με βρετανική υπηκοότητα που παρέμενε για νοσηλεία στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Τορεκάρντενας αφού τραυματίστηκε στη δασική πυρκαγιά στη Λος Γκαγιάρδος απεβίωσε μετά το μεσημέρι», ανέφερε η ανδαλουσιανή κυβέρνηση σε λακωνική ανακοίνωσή της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα θύματα αιφνιδιάστηκαν από την «εξαιρετικά γρήγορη εξάπλωση» της φωτιάς σε μια περιοχή με ιδιαίτερα περίπλοκο ανάγλυφο και διάσπαρτα σπίτια στην πλαγιά, καθώς προσπαθούσαν να διαφύγουν από την πόλη Μπέδαρ.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η φωτιά στην Ανδαλουσία ξεκίνησε από κάποιο ηλεκτρολογικό πρόβλημα και εξαπλώθηκε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα σε δασική έκταση.

Όταν ξέσπασε η φωτιά δόθηκε αρχικά εντολή εκκένωσης για ένα μέρος της πόλης. Ωστόσο, βλέποντας την ταχύτητα των φλογών, οι αρχές αποφάσισαν να εφαρμόσουν καθολικό lockdown για την ασφάλεια των πολιτών, κάτι που κοινοποιήθηκε σε όλους τους κατοίκους. Η απόφαση αυτή αποδείχθηκε σωστή, καθώς η ίδια η πόλη τελικά σώθηκε από τις φλόγες.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ