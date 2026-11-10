Θοδωρής Αθερίδης μετά τις αντιδράσεις για τη δήλωσή του: “Νιώθω σημαντικός όταν έχω αρνητικά σχόλια, μου δίνουν αξία”

Ο Θοδωρής Αθερίδης βρέθηκε στο επίκεντρο της επικαιρότητας κατά τη διάρκεια βραδινής του εμφάνισης την Κυριακή (8/11), με αφορμή τις πρόσφατες τοποθετήσεις του για την υπόθεση της κλινικής στο Κολωνάκι, όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο ηθοποιός κλήθηκε να σχολιάσει τις αντιδράσεις που προκάλεσαν όσα είχε αναφέρει για τη 56χρονη γιατρό της κλινικής, καθώς και τα επικριτικά σχόλια που ακολούθησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

“Έλα ρε, τι είπανε; Τι να κάνω τώρα; Δεν πειράζει. Χαίρομαι. Μ’ αρέσει γιατί μου δίνουν αξία ότι είμαι πολύ σημαντικός. Νιώθω σημαντικός όταν έχω αρνητικά σχόλια. Όταν αδιαφορούν, μαραζώνω. Για να με βρίζουν, αξίζω. Κατάλαβες; Με κάνουν πιο δυνατό τα αρνητικά σχόλια”, απάντησε ο Θοδωρής Αθερίδης.

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Πρόσφατα ο Θοδωρής Αθερίδης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο στις 3» και σχολιάζοντας όσα έχουν γίνει με τον Γιώργο Μαζωνάκη ανέφερε: “Όλο αυτό που έγινε με τον Γιώργο Μαζωνάκη και με τους γιατρούς… Όταν άκουσα ότι αυτή η γυναίκα είπε ‘να περάσω λίγο από το σπίτι μου, μυρίζουν οι μασχάλες μου, να κάνω ένα μπάνιο’, ενώ την πήγαιναν φυλακή, αντιλήφθηκα ότι αυτή η γυναίκα, με όλα αυτά τα λεφτά που έχουν βγάλει, που έμαθαν να τα βγάζουν τόσο εύκολα, είχε μάθει σε έναν άλλον τρόπο ζωής, σε ένα άλλο σύμπαν. Το πόσο σκληρό είναι, το ότι αυτή μπήκε σε ένα κελί, δεν μπορούμε να το διανοηθούμε”.

“Το έχει πει πάλι ο Ευριπίδης στον ‘Μενέλαο’ στην ‘Ελένη’ που λέει ‘ο καλομαθημένος δεν μπορεί, υποφέρει πάρα πολύ’. Λέει αλήθεια, δεν λέει ψέματα. Ένας άνθρωπος που μπαινοβγαίνει στις φυλακές, δεν του λέει κάτι να μπει μία ακόμα φορά. Μία κυρία του Κολωνακίου, η οποία δεν πρέπει να είχε και συνείδηση, του πόσο επικίνδυνο είναι αυτό που κάνει -αφού το έκανε και στην κόρη της! Νόμιζε ότι είναι παιχνίδι! Αν σου πω ότι μπαίνω στη διαδικασία να ταυτιστώ μαζί της; Αυτό το πράγμα δεν είναι συμπόνια, είναι αυτοματισμός, πες ότι μπαίνω στη διαδικασία από κεκτημένη ταχύτητα σαν ηθοποιός” είπε ο Θοδωρής Αθερίδης.