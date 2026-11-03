«Σκέφτομαι δυνατά»: Η νέα κωμωδία σε σκηνοθεσία Θοδωρή Αθερίδη στο Μικρό Παλλάς
Μια ξεχωριστή θεατρική πρόταση που κινείται με χιούμορ ανάμεσα στο ύψος και το βάθος
Το «Σκέφτομαι δυνατά» είναι η νέα κωμωδία του Florian Zeller, που κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026 στο Μικρό Παλλάς, σε σκηνοθεσία του Θοδωρή Αθερίδη. Μια ξεχωριστή θεατρική πρόταση που κινείται με χιούμορ ανάμεσα στο ύψος και το βάθος.
Λίγα λόγια για το έργο:
Δύο ζευγάρια, φίλοι!
Μιλάνε όλοι μεταξύ τους. Είναι απλοί, ευγενικοί, άνετοι …όταν μιλούν!
Όταν όμως σκέφτονται;
Τί είναι αυτό που σκέφτονται και το ακούνε μόνο οι θεατές;
Γιατί το νερό σαν νερό, γίνεται καθρέφτης, αλλά κάτω από την επιφάνειά του μπορείς να διακρίνεις τον βυθό.
Σκέφτονται δυνατά ο Θοδωρής Αθερίδης, η Εβελίνα Παπούλια, ο Τόνυ Δημητρίου και η Θάλεια Παπακώστα σ ένα σπίτι σαν όλα τα σπίτια, σαν όλους τους ανθρώπους, σαν όλες τις σχέσεις.
Όταν τα φώτα σβήσουν, ξυπνάει το ερώτημα:
Ποιος είμαι;
Αυτά που λέω…
Αυτά που σκέφτομαι…
Αυτά που κάνω;
Ταυτότητα Παράστασης
Συγγραφέας: Florian Zeller
Μετάφραση :Μαριαλένα Κωτσάκη
Σκηνοθεσία: Θοδωρής Αθερίδης
Σκηνικά: Μαρία Φιλίππου
Κοστούμια: Άγις Παναγιώτου
Φωτισμοί: Χρήστος Τζιόγκας
Μουσική Επιμέλεια: Θοδωρής Αθερίδης
Βοηθός σκηνοθέτη:Δανάη Κουρέπη
Φωτογραφίες παράστασης: Γιώργος Καλφαμανώλης
Παίζουν: Θοδωρής Αθερίδης, Εβελίνα Παπούλια, Τόνυ Δημητρίου, Θάλεια Παπακώστα
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