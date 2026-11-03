«Σκέφτομαι δυνατά»: Η νέα κωμωδία σε σκηνοθεσία Θοδωρή Αθερίδη στο Μικρό Παλλάς

Το «Σκέφτομαι δυνατά» είναι η νέα κωμωδία του Florian Zeller, που κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026 στο Μικρό Παλλάς, σε σκηνοθεσία του Θοδωρή Αθερίδη. Μια ξεχωριστή θεατρική πρόταση που κινείται με χιούμορ ανάμεσα στο ύψος και το βάθος.

Λίγα λόγια για το έργο:

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Δύο ζευγάρια, φίλοι!

Μιλάνε όλοι μεταξύ τους. Είναι απλοί, ευγενικοί, άνετοι …όταν μιλούν!

Όταν όμως σκέφτονται;

Τί είναι αυτό που σκέφτονται και το ακούνε μόνο οι θεατές;

Γιατί το νερό σαν νερό, γίνεται καθρέφτης, αλλά κάτω από την επιφάνειά του μπορείς να διακρίνεις τον βυθό.

Σκέφτονται δυνατά ο Θοδωρής Αθερίδης, η Εβελίνα Παπούλια, ο Τόνυ Δημητρίου και η Θάλεια Παπακώστα σ ένα σπίτι σαν όλα τα σπίτια, σαν όλους τους ανθρώπους, σαν όλες τις σχέσεις.

Όταν τα φώτα σβήσουν, ξυπνάει το ερώτημα:

Ποιος είμαι;

Αυτά που λέω…

Αυτά που σκέφτομαι…

Αυτά που κάνω;

Ταυτότητα Παράστασης

Συγγραφέας: Florian Zeller

Μετάφραση :Μαριαλένα Κωτσάκη

Σκηνοθεσία: Θοδωρής Αθερίδης

Σκηνικά: Μαρία Φιλίππου

Κοστούμια: Άγις Παναγιώτου

Φωτισμοί: Χρήστος Τζιόγκας

Μουσική Επιμέλεια: Θοδωρής Αθερίδης

Βοηθός σκηνοθέτη:Δανάη Κουρέπη

Φωτογραφίες παράστασης: Γιώργος Καλφαμανώλης

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Παίζουν: Θοδωρής Αθερίδης, Εβελίνα Παπούλια, Τόνυ Δημητρίου, Θάλεια Παπακώστα



