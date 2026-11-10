Ανθή Βούλγαρη: Ξέσπασε για τα σχόλια περί εγκυμοσύνης – «Γιατί πρέπει να απολογηθώ επειδή έχω πάρει μερικά κιλά;»

Η Ανθή Βούλγαρη θέλησε να δώσει τέλος στα σενάρια που τη θέλουν να περιμένει το δεύτερο παιδί της, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά της για όσα γράφονται και σχολιάζονται τις τελευταίες ημέρες γύρω από την ίδια. Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια επέλεξε να τοποθετηθεί μέσα από ένα βίντεο που ανήρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Νωρίτερα το πρωί της Τρίτης (10/11), η Ανθή Βούλγαρη είχε αναφερθεί στο ίδιο θέμα μέσα από την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», διαψεύδοντας κατηγορηματικά τις πληροφορίες περί δεύτερης εγκυμοσύνης. Ωστόσο λίγες ώρες αργότερα επανήλθε με νέα ανάρτηση, θέλοντας να ξεκαθαρίσει τη θέση της και να σταματήσει τις σχετικές εικασίες.

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Όπως εξήγησε αφορμή για τα δημοσιεύματα ήταν η αλλαγή στην εμφάνισή της και συγκεκριμένα η κοιλιά της, γεγονός που προκάλεσε σχόλια περί εγκυμοσύνης. Η Ανθή Βούλγαρη αποκάλυψε ότι έχει πάρει βάρος και ότι δεν έχει αδιαθετήσει εδώ και δύο μήνες, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως δεν περιμένει παιδί.

Δείτε παρακάτω την σχετική ανάρτησή της:

«Έχω εκνευριστεί, γιατί θα μπορούσα να είμαι σε οποιαδήποτε διαδικασία. Θα μπορούσα να παίρνω ορμόνες. Θα μπορούσα να είμαι στην εμμηνόπαυση. Θα μπορούσα να μην είμαι καλά ψυχολογικά. Θα μπορούσε χίλια δύο μπορεί. Και στο 2026, πάμε για 2027, αναπαράγονται τέτοια δημοσιεύματα. Πραγματικά, δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή πρέπει όλες να είμαστε flat και υπάρχει κάποιος κώδικας για το πώς θα πρέπει να είμαστε;

Λοιπόν, πραγματικά δεν είχα σκοπό να βγω στο πανελλήνιο να δικαιολογηθώ επειδή, η κοιλιά μου είναι λίγο πιο φουσκωμένη από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια, τους προηγούμενους μήνες δεν ξέρω. Αλλά επειδή είδα ότι υπάρχει μια βλακώδης αναπαραγωγή, χωρίς να με έχει πάρει κανείς τηλέφωνο, χωρίς να έχει διασταυρωθεί, χωρίς να θέλω να πω κάτι και επειδή με παίρνουνε πολλοί δικοί μου άνθρωποι τηλέφωνο και με ρωτάνε “Ανθή, όντως είσαι έγκυος”;

Λοιπόν, όχι, δεν είμαι έγκυος. Το είπα και μέσα από την εκπομπή. Αλλά γιατί ρε παιδιά θα πρέπει να απολογηθώ επειδή έχω πάρει μερικά κιλά; Ή η κάθε γυναίκα γιατί θα πρέπει να απολογείται αν περνάει μια ορμονολογική διαταραχή, αν δεν της έχει έρθει περίοδος για μερικούς μήνες, αν είναι στην εμμηνόπαυση, αν έχει φάει ή αν τελικά δεν έχει flat κοιλιά. Αλήθεια, πραγματικά σας ενδιαφέρει όντως να σας πω τι έχω; Αλήθεια, ναι. Δεν μου έχει έρθει η περίοδος δύο μήνες και άλλες φορές τρώω και λίγο παραπάνω. Τι να κάνω τώρα πειράζει; Αυτό δεν είναι δημοσιογραφία. Απλά» τόνισε η Ανθή Βούλγαρη.