Ομόνοια: Εντοπίστηκε παράνομο εργαστήριο επεξεργασίας χαλκού από κλεμμένα καλώδια – Συνελήφθησαν δύο άτομα

Κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών και μετά από επιχείρηση αστυνομικών της Ομάδας Ασφαλείας της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών/Δ.Α.Α./Γ.Α.Δ.Α. εντοπίστηκε παράνομος χώρος επεξεργασίας και εμπορίας μετάλλων στην περιοχή της Ομόνοιας.

Στο πλαίσιο αυτό συνελήφθησαν 34χρονος αλλοδαπός, ο οποίος εντοπίστηκε τη στιγμή που με τη χρήση ειδικών εργαλείων, απογύμνωνε πλήθος καλωδίων για την ανάκτηση χαλκού, καθώς και 33χρονος ημεδαπός, ο οποίος εντοπίστηκε να κρατά βαλίτσα με ποσότητα χαλκού και καλωδίων.

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Όπως προέκυψε από την έρευνα της Ομάδας Ασφαλείας της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών, οι κατηγορούμενοι δραστηριοποιούνταν στην αποδοχή μεταλλικών αντικειμένων, προερχόμενων κατά κύριο λόγο από κλοπές, τα οποία στη συνέχεια επεξεργάζονταν με τη χρήση ειδικών εργαλείων στον εν λόγω παράνομο χώρο επεξεργασίας και εμπορίας μετάλλων, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε ότι ο 34χρονος στερείται άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας επαγγελματικού εργαστηρίου επεξεργασίας μετάλλων, ενώ η επεξεργασία των καλωδίων πραγματοποιούνταν χωρίς κανένα μέτρο προστασίας του περιβάλλοντος.

Μετά από την έρευνα στον εν λόγω χώρο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

μηχάνημα κοπής και αποφλοίωσης καλωδίων χαλκού,

ποσότητα καθαρού χαλκού,

πλήθος καλωδίων χαλκού και

μικροποσότητα κάνναβης.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομόνοιας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.