Γιώργος Μαζωνάκης: “Ήταν για 3 μήνες σε κλινική του Λονδίνου” – Τι είπε ο κουμπάρος του

Για τον Γιώργο Μαζωνάκη μίλησε ο κουμπάρος του, Βαγγέλης Μητρογιάννης, ένας από τους πιο στενούς ανθρώπους του αδικοχαμένου τραγουδιστή.

Συγκεκριμένα, ο Βαγγέλης Μητρογιάννης, μιλώντας στην εκπομπή «Το πρωινό» του ΑΝΤ1, αναφέρθηκε στο τελευταίο διάστημα της ζωής του γνωστού καλλιτέχνη, σημειώνοντας ότι γνώριζε τους γιατρούς αλλά όχι τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.

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«Την τελευταία περίοδο φυσικά δεν ήταν ευτυχισμένος. Κάθε άλλο θα έλεγα. Είχε ορισμένα θέματα, τα οποία τον είχαν απασχολήσει πάρα πολύ και είχαν παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στην ψυχολογία του. Δεν έφυγε μόνο άδικα από τη ζωή. Ήταν τραγικό, ήταν εγκληματικό αυτό που έγινε, δεν μπορεί να το χωρέσει το μυαλό μου. Πήγε σε ένα ιατρείο που ήταν σφαγείο. Τους γιατρούς αυτούς τους ήξερε, αλλά καμία σχέση γι’ αυτή τη συγκεκριμένη θεραπεία. Αυτή έπεσε στο τραπέζι τις τελευταίες μέρες», είπε αρχικά.

«Επειδή μου το είχε συζητήσει, θα ήταν ωραίο να γίνει ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα στο όνομά του που θα είχε να κάνει με τη μουσική, να εξυπηρετήσει τα παιδιά που θέλουν και δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να ακολουθήσουν τον δρόμο της μουσικής. Νομίζω ότι πρέπει να ακολουθήσουμε αυτό που πραγματικά ήθελε», δήλωσε ακόμα για τον Γιώργο Μαζωνάκη ο Βαγγέλης Μητρογιάννης.

Έπειτα, ο Βαγγέλης Μητρογιάννης μίλησε για ένα ταξίδι που έκαναν μαζί στο Λονδίνο και ο Γιώργος Μαζωνάκης έμεινε για 3 μήνες σε μία κλινική.

«Πήγαμε σε μια κλινική, η οποία δεν ήταν απεξάρτησης. Ο Γιώργος πήγε στην κλινική, εγώ στο ξενοδοχείο, γιατί επιτρεπόταν μόνο ένα άτομο να τον επισκέπτεται. Μείναμε εκεί περίπου τρεις μήνες, του είχε κάνει πραγματικά καλό. Ήταν κάτι φυσιολογικό για μένα, δεν το ένιωθα υποχρέωση», ανέφερε.

«Πραγματικά ήταν μεγάλο το σοκ. Ο Γιώργος από την ώρα που μπήκε, παρά τη θέλησή του, σε αυτή την ταλαιπωρία, ζήταγε βοήθεια από συγκεκριμένους άνθρωπος. Έλεγε “αν μείνω εδώ θα συμβεί κάτι χειρότερο, πραγματικά θα τρελαθώ”. Γιατί σίγουρα ο Γιώργος δεν ήταν ψυχασθενής», δήλωσε ακόμα.

Σε άλλο σημείο ο επιχειρηματίας μίλησε για την σχέση του τραγουδιστή με την οικογένειά του λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ο Γιώργος είχε πραγματική αδυναμία στους γονείς του και σε όλη την οικογένειά του, ιδιαίτερα στη μητέρα του. Ο Γιώργος παραφρόντιζε την οικογένειά του, ήταν ο φύλακας- άγγελος, ήταν ο Άη Βασίλης. Για να φτάσει ο Γιώργος να δημοσιοποιήσει το πρόβλημα που είχε με την οικογένεια, καταλαβαίνεις πόσο είχε στεναχωρηθεί».

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«Υπήρχαν και άνθρωποι που τον εκμεταλλεύτηκαν γιατί ήταν καλοπροαίρετος», σημείωσε ακόμα ο Βαγγέλης Μητρογιάννης.