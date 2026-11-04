Βασίλης Κούκουρας: “Μετά το “Κωνσταντίνου και Ελένης” με φλέρταραν με χαρτάκια στις τσέπες”

Ο Βασίλης Κούκουρας βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4», όπου συνομίλησε με τον Ισίδωρο Φίκαρη για σημαντικούς σταθμούς της επαγγελματικής του διαδρομής, τόσο στο θέατρο όσο και στην τηλεόραση.

Ο ηθοποιός έκανε μεταξύ άλλων αναδρομή στην περίοδο που πρωταγωνιστούσε στη σειρά «Κωνσταντίνου και Ελένης», η οποία του χάρισε μεγάλη δημοτικότητα, ενώ μοιράστηκε και προσωπικές εμπειρίες από τον χώρο της υποκριτικής. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις δύσκολες συνεργασίες και στις συμπεριφορές συναδέλφων που τον έφεραν σε αμήχανη θέση.

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“Αν ο ηθοποιός περάσει τα όρια, γίνεται πολύ κακό, γίνεται καταστροφικό. Μπορεί ο άλλος να σε αποδιοργανώσει τελείως, μπορεί να σε υποβιβάσει, να σε μειώσει, έχω ζήσει τέτοια πράγματα. Ένας τοξικός άνθρωπος, θα είναι και τοξικός ηθοποιός”, εξομολογήθηκε ο Βασίλης Κούκουρας.

“Ήμουν ένας από τους ωραίους. Τα κορίτσια μας κυνηγάγανε, δέρνατε τότε θυμάμαι, μας σκίζανε τα ρούχα. Στο Γυμνάσιο τα πράγματα ήταν πιο σοβαρά. Μετά το Κωνσταντίνου και Ελένης, με φλερτάρανε με χαρτάκια και τηλέφωνα σε τσέπες”, ανέφερε γελώντας ο Βασίλης Κούκουρας.