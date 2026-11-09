Ελένη Καστάνη: «Δεν έκανα δεύτερο παιδί γιατί δεν ήμασταν πολύ καλά με τον σύζυγό μου, το μετάνιωσα»

Η Ελένη Καστάνη μίλησε ανοιχτά για προσωπικές στιγμές της ζωής της, σε συνέντευξη που παραχώρησε το πρωί της Δευτέρας (9/11) στην εκπομπή «Super Κατερίνα». Η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε στην πορεία της ως μητέρα, στον γάμο και τον χωρισμό της, αλλά και στις απώλειες που βίωσε.

Μεταξύ άλλων, η Ελένη Καστάνη εξομολογήθηκε πως θα ήθελε να είχε αποκτήσει ένα δεύτερο παιδί, κάτι που δεν συνέβη λόγω των προβλημάτων που αντιμετώπιζε τότε στον γάμο της. Μίλησε επίσης για την πρώτη εγκυμοσύνη που έχασε, τη διαφορά ηλικίας με τον πρώην σύζυγό της, αλλά και τον ιδιαίτερο δεσμό που διατήρησαν μέχρι τον θάνατό του.

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“Μετάνιωσα που δεν έκανα δεύτερο παιδί… Γέννησα στα 39 μου. Εγώ Κατερίνα και σου δίνω και τη συμβουλή γιατί μου ζήταγε εμένα το παιδάκι μου. Εγώ ξέρεις γιατί δεν έκανα; Τότε δεν ήμασταν πολύ καλά με το σύζυγό μου γι’ αυτό. Αν ήμουν καλύτερα με το σύζυγό μου θα έκανα και δεύτερο παιδί γιατί θα μπορούσα να το κάνω και σαν επάγγελμα, να είμαι μαμά. Μετά από χρόνια χωρίσαμε. Είχαμε πάντα εξαιρετικές σχέσεις βέβαια. Μέχρι που έφυγε από τη ζωή ήμασταν μαζί και ας ήμασταν χωρισμένοι, ας πούμε. Στο τέλος τον φρόντιζα πάντα. Είναι και ο λόγος που ήρθα στο Star τότε, στο πρωινό. Ήταν η εποχή που τον είχα χάσει. Με βοήθησε τρομερά αυτή η συμμετοχή μου στο πρωινό του Star. Μου έφτιαξε τη διάθεση το πρωινό. Μου έκανε πολύ καλό και επίσης ήταν ο τέλειος μάνατζερ ο γιος μου για μένα”, ανέφερε αρχικά η Ελένη Καστάνη.

“Με τον σύζυγό μου είχαμε εφτά χρόνια διαφορά, ήταν μικρότερός μου. Εγώ ήμουν πολύ κατασταλαγμένη όταν έγινα μαμά. Ο άντρας μου ήθελε ακόμα να διανύσει δρόμο ας πούμε και τα ξενύχτια του και αυτά. Εγώ ήμουν εντελώς χορτάτη από όλα αυτά τα πράγματα. Ήμουν αφιερωμένη στο παιδί μου και τότε μάλιστα δούλευα μία δουλειά ή θέατρο ή τηλεόραση. Δεν έκανα και τα δύο για να βλέπω το παιδί, ας πούμε”.

“Αυτό ήταν η ουσιαστική διαφορά. Και επίσης ένα λάθος που συνέβη σε εμάς δεν είναι μόνο η διαφορά, δεν την κατηγορώ τη διαφορά. Είναι ότι ήμουν έγκυος στην αρχή. Έχασα το πρώτο παιδάκι και περάσαν εφτά χρόνια μετά για να κάνω παιδί.Ξέρεις που λένε και τα εφτά χρόνια ότι είναι λίγο περίεργα. Έφυγε ο πρώτος ενθουσιασμός ας πούμε. Δεν ζήλευα τον άντρα μου, έβγαινε… Ήταν κούκλος ο άντρας μου”, συμπλήρωσε η ηθοποιός.

«Ήταν ο έρωτας της ζωής μου. Δεν ερωτεύτηκα ξανά. Έχω έναν φίλο που μου λέει Ελένη σε παρακαλώ να μην είσαι μόνη σου και με μαλώνει, αλλά δεν ξέρω, εμένα μ’ αρέσει η μοναξιά. Στο έργο μας λέει σε ένα μονόλογο η μοναξιά είναι ελευθερία και το πιστεύω αυτό ότι η μοναξιά είναι ελευθερία. Από επιλογή έμεινα μόνη και φοβόμουν στην αρχή και από επιλογή. Θεωρώ ότι και όταν μεγαλώσω κι άλλο θα έχω σύντροφο», τόνισε η Ελένη Καστάνη.