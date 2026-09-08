Θοδωρής Αθερίδης: “27 χρόνια νηφάλιος” – Η συγκινητική ανάρτηση του ηθοποιού για το τέλος της μάχης με τον αλκοολισμό

Ο Θοδωρής Αθερίδης έκανε μία άκρως συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, με αφορμή την απόφασή του να κόψει το αλκοόλ. Συγκεκριμένα, ο γνωστός ηθοποιός που έχει μιλήσει και στο παρελθόν ανοιχτά για την μάχη που έχει δώσει, με αφορμή το συμπλήρωμα 27 χρονών από την ημέρα που σταμάτησε το αλκοόλ θέλησε να «τιμήσει» αυτή την ημέρα.

Δείτε παρακάτω την σχετική ανάρτησή του:

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Ειδικότερα ο Θοδωρής Αθερίδης έγραψε στην ανάρτησή του: “27 χρόνια νηφάλιος”, ενώ την συνόδευσε με το τραγούδι “Η σωτηρία της ψυχής”.

”Είχα ένα background από έναν πατέρα που ήταν πότης πότης, όχι αστεία. Στα 15 μου εμφάνισα ξαφνικά από το πουθενά κρίσεις πανικού, πίστευα ότι έρχονται δαίμονες. Με πήγαν στο ΙΚΑ σε έναν νευρολόγο, ο οποίος είπε ότι στην εφηβεία εμφανίζονται αυτά και μου έδωσε κάτι φάρμακα. ”Όλοι μου οι φίλοι έπαιρναν ηρωίνη κι εγώ δεν πήρα ποτέ γιατί φοβόμουν. Αυτό με έσωσε, γιατί με τα προβλήματα που είχα εγώ αν είχα δοκιμάσει και καταλάβαινα ότι δε με πειράζει, θα ξαναέπαιρνα και θα είχα μια άλλη εξέλιξη. Με το αλκοόλ την πάτησα και κατέληξα να πίνω ένα μπουκάλι ουίσκι την ημέρα με πάρα πολλές μπύρες”, είχε αναφέρει σε παλαιότερη συνέντευξή του ο Θοδωρής Αθερίδης.