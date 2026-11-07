Θεοφανία Παπαθωμά: Το συγκινητικό «αντίο» στην Ελευθερία Σιφναίου – “Διάλεξες δρόμο μοναχικό και τα κατάφερες”

Η Θεοφανία Παπαθωμά αποχαιρέτησε με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση την Ελευθερία Σιφναίου η οποία έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες ημέρες, προκαλώντας θλίψη στον χώρο της ελληνικής μόδας.

Η ηθοποιός επέλεξε τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram για να εκφράσει τη λύπη της για την απώλεια του γνωστού μοντέλου, δημοσιεύοντας ένα μήνυμα γεμάτο αγάπη και θαυμασμό για την ίδια. Δείτε παρακάτω την σχετική ανάρτησή της:

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“Μάνα, φίλη, κόρη, αδερφή η καλύτερη! Διάλεξες δρόμο μοναχικό και τα κατάφερες! Εις το επανιδείν!”, έγραψε χαρακτηριστικά η Θεοφανία Παπαθωμά στην λεζάντα της ανάρτησής της.

Η Ελευθερία Σιφναίου είχε διαγράψει τη δική της ξεχωριστή πορεία στον χώρο του μόντελινγκ, γνωρίζοντας μεγάλη επιτυχία μέσα από πασαρέλες και φωτογραφίσεις, κυρίως κατά τη δεκαετία του 2000. Πίσω της αφήνει τον γιο της, αλλά και μια σημαντική παρακαταθήκη στον χώρο της μόδας.