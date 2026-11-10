Βασίλης Κικίλιας: Επίσκεψη στο Λιμεναρχείο Γυθείου και συνάντηση με τον Μητροπολίτη Μάνης

Ο Βασίλης Κικίλιας επισκέφθηκε το Λιμεναρχείο Γυθείου, στο πλαίσιο της περιοδείας του στη Λακωνία, με την ιδιότητά του ως υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνομίλησε με τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος, τα οποία ευχαρίστησε για την καθημερινή προσφορά τους στην ασφάλεια των πολιτών και της ναυσιπλοΐας.

Στη συνέχεια, ο υπουργός επισκέφθηκε την Ιερά Μητρόπολη Μάνης, όπου συναντήθηκε με τον Μητροπολίτη Μάνης Χρυσόστομο Γ΄. Ο Βασίλης Κικίλιας αναφέρθηκε ιδιαίτερα στους προσωπικούς δεσμούς του με την περιοχή, τονίζοντας ότι η επιστροφή στη Λακωνία και τη Μάνη, τόπο καταγωγής του, έχει ξεχωριστή σημασία.

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“Η επιστροφή στη Λακωνία και στη Μάνη, τον τόπο της καταγωγής μου, έχει πάντα για μένα μια ξεχωριστή σημασία. Είναι ένας τόπος που με συνδέει με τις ρίζες μου και με ανθρώπους που αγαπώ και εκτιμώ. Στο Λιμεναρχείο Γυθείου συνομίλησα με τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος και τους ευχαρίστησα για την καθημερινή προσφορά τους στην ασφάλεια των πολιτών και της ναυσιπλοΐας. Στη συνέχεια, επισκέφθηκα την Ιερά Μητρόπολη Μάνης, όπου είχα τη χαρά να συναντήσω τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μάνης κ.κ. Χρυσόστομο Γ’. Μια επίσκεψη με ιδιαίτερη αξία, σε έναν τόπο που έχω πάντα στην καρδιά μου”, σημείωσε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Βασίλης Κικίλιας.