Έφυγε από την ζωή ο ηθοποιός Χρήστος Δακτυλίδης – Το βιογραφικό του

Ο Χρήστος Δακτυλίδης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών, όπως γνωστοποίησε σήμερα η κόρη του. Ο ηθοποιός υπηρέτησε με σεμνότητα την υποκριτική και το θέατρο, επιλέγοντας να απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας εδώ και αρκετά χρόνια. Η τελευταία του δημιουργική παρουσία ήταν μέσα από τη συγγραφή του βιβλίου «Γλυκιά – ξινή ζωή, αβάστακτη», το οποίο κυκλοφόρησε το 2011.

Το βιογραφικό του

Ο Χρήστος Δακτυλίδης, που γεννήθηκε στη Σπάρτη το 1932, διέθετε σπάνιο ήθος και μεγάλη θεατρική παιδεία, ενώ τα πρώτα του βήματα τα έκανε στο Θέατρο Τέχνης, αφού σπούδασε στη δραματική σχολή του Καρόλου Κουν και αποφοίτησε το 1959. Στη συνέχεια εργάστηκε με συνέπεια στο ελεύθερο θέατρο, ερμηνεύοντας σημαντικούς ρόλους σε έργα όπως «Ένας Μήνας στην Εξοχή» του Ιβάν Τουργκένιεφ (με τον θίασο Αλεξανδράκη – Γεωργούλη) , «Ειρήνη» του Αριστοφάνη κα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από το 1982 έως το 1993, υπήρξε βασικό στέλεχος στις παραγωγές του Εθνικού Θεάτρου. Στο διάστημα αυτό συμμετείχε συνολικά σε 15 παραστάσεις, ανάμεσα στις οποίες ο «Οθέλλος» του Σαίξπηρ, ο «Βασιλικός» του Αντώνη Μάτεση, το «Αρσενικό και Παλιά Δαντέλα» του Τζόζεφ Κέσερλινγκ και ο «Φον Δημητράκης» του Δημήτρη Ψαθά.

Στον κινηματογράφο εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1960, σε έναν μικρό ρόλο, στην αισθηματική κωμωδία «2.000 Ναύτες και ένα Κορίτσι» του Γρηγόρη Γρηγορίου, ενώ από το 1966 συνεργάστηκε με τη Φίνος Φιλμ. Σε υποστηρικτικούς ρόλους, εμφανίστηκε, μεταξύ άλλων, στις ταινίες Κοινωνία Ώρα Μηδέν», «Οι Σφαίρες Δε Γυρίζουν Πίσω», «Εν Ονόματι του Νόμου»

«Εσχάτη Προδοσία»,«Θέμα Συνειδήσεως», ενώ η τελευταία του συμμετοχή σε φιλμ ήταν το 1985 στο κοινωνικό δράμα του Βαγγέλη Σερντάρη, «Θερμοκήπιο».

Μεγάλη παρουσία είχε και στην τηλεόραση, ενώ ευρύτερα γνωστός έγινε μέσα από την τεράστια επιτυχία του «Άγνωστου Πόλεμου». Επίσης, έπαιξε στις σειρές της κρατικής τηλεόρασης «Εν Τούτω Νίκα», «Ρόκκος Χοϊδάς» και «Το Μινόρε της Αυγής», ενώ ήταν ιδιαίτερη η συμβολή του στην επιτυχία του «Θεάτρου της Δευτέρας», όπου έπαιξε σε περισσότερα από δέκα έργα.