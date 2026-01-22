Στέφανος Παπαδόπουλος: «Μου πέρασε από το μυαλό να αποσύρω τη μήνυση κατά του Γιώργου Μαζωνάκη»

Μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno», ο Στέφανος Παπαδόπουλος αναφέρθηκε στη δικαστική διαμάχη που έχει ανοίξει με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Ο νεαρός τραγουδιστής τοποθετήθηκε για την εξέλιξη της υπόθεσης και τις πρόσφατες νομικές του κινήσεις.

Παραδέχτηκε μάλιστα πως κάποια στιγμή σκέφτηκε σοβαρά το ενδεχόμενο να αποσύρει τη μήνυση που κατέθεσε εναντίον του δημοφιλούς καλλιτέχνη. Παρά τους αρχικούς ενδοιασμούς του, η υπόθεση φαίνεται πως συνεχίζει να απασχολεί την επικαιρότητα.

«Είμαι σε μία φάση που προσπαθώ να ορθοποδήσω. Δεν είμαι κάθε μέρα καλά, υπάρχουν και δύσκολες στιγμές. Αλλά νιώθω ότι έκανα το σωστό για να μπορώ να κοιτάω τον εαυτό μου το βράδυ στον καθρέφτη πριν ξαπλώσω και να λέω “κοιμήσου ήσυχος”», είπε αρχικά ο Στέφανος Παπαδόπουλος.

Και πρόσθεσε: «Η αλήθεια είναι πως μου πέρασε από το μυαλό να αποσύρω τη μήνυση. Όταν μιλάς για ένα σου βίωμα και έχεις τόσο πολύ πόλεμο, σε λυγίζει καλώς ή κακώς. Ο κόσμος κρίνει πολύ εύκολα και πολύ αυστηρά χωρίς να γνωρίζει το υπόβαθρο. Είναι πασιφανές πως θα με κρίνουν πιο αυστηρά».

«Από τη μέρα που έκανα τη μήνυση και μετά, με πλησίασε πολύς κόσμος μέσω των social να μου πει τη δικιά του ιστορία. Αυτό που με πληγώνει είναι ότι δε μιλάνε. Και δε μιλάνε γιατί είδαν την αντιμετώπιση που είχα εγώ», εξομολογήθηκε ο Στέφανος Παπαδόπουλος.

